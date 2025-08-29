Rovinietă 2025. Cât vor plăti românii începând de la 1 septembrie

Rovinietă 2025. Începând de la 1 septembrie, va intra în vigoare Legea 141/2025, care modifică tarifele și sancțiunile aplicabile pentru utilizarea drumurilor naționale din România fără achitarea taxei de drum.

Conform noii legi, tariful anual al rovinietei pentru autoturisme va crește de la 28 de euro la 50 de euro, cu TVA inclus, iar amenda pentru lipsa rovinietei va crește de la 250-500 de lei la 500-1.000 de lei.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a precizat că tarifele achitate înainte de această dată rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise.

1 zi – 3,5 euro (față de 2,5 euro)

10 zile – 6 euro (față de 3,3 euro)

30 de zile – 9,5 euro (față de 5,3 euro)

60 de zile – 15 euro (față de 8,4 euro)

12 luni – 50 euro (față de 28 euro)

Taxa de drum se plătește în lei, în funcție de cursul valutar stabilit de BNR la începutul fiecărei luni. Pornind de la un curs de aproximativ 5,05 lei/euro, tarifele orientative începând cu 1 septembrie vor fi:

1 zi – 17,7 lei (față de 12,7 lei în august)

10 zile – 30,3 lei (față de 16,7 lei)

30 de zile – 48 lei (față de 26,9 lei)

60 de zile – 75,8 lei (față de 42,6 lei)

12 luni – 252,7 lei (față de 142 lei)

Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 prevede că tarifele, exprimate în euro și incluzând TVA, variază în funcție de categoria vehiculului și perioada pentru care se solicită valabilitatea rovinietei.

Categoria B – vehicule cu MTMA mai mic sau egal cu 3,5 tone: 3 euro pentru o zi și 100 de euro pentru 12 luni

Categoria C – vehicule cu MTMA între 3,5 tone și 7,5 tone: 7 euro pentru o zi, 25 de euro pentru 30 de zile și 210 de euro pentru 12 luni

Categoria D – vehicule cu MTMA între 7,5 tone și 12 tone: 9 euro pentru o zi, 50 de euro pentru 30 de zile și 670 de euro pentru 12 luni

Categoria E – vehicule cu MTMA mai mare de 12 tone, maximum 3 axe: 11 euro pentru o zi, 64 de euro pentru 30 de zile și 855 de euro pe an

Categoria F – vehicule cu MTMA mai mare de 12 tone, maximum 4 axe: 15 euro pentru o zi, 98 de euro pentru 30 de zile și 1.425 de euro pentru. 12 luni.

Categoria G – vehicule cu 9-23 de locuri: 7 euro pentru o zi, 25 de euro pentru 30 de zile și 376 de euro pentru 12 luni

Categoria H – vehicule cu mai mult de 23 de locuri: 11 euro pentru o zi, 50 de euro pentru 30 de zile și 670 de euro pe an

Odată cu majorarea taxei de drum, cresc și amenzile pentru șoferii care circulă fără rovinietă valabilă. Începând cu 1 septembrie, sancțiunea pentru autoturisme va fi majorată de la 250–500 lei la 500–1.000 lei.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) recomandă conducătorilor auto să verifice periodic valabilitatea rovinietei pentru a evita aplicarea amenzilor.

În 2025, șoferii pot achiziționa rovinieta prin mai multe metode: