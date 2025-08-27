A fost realizat un pas important pentru finalizarea drumului de mare viteză București–Giurgiu. Mai exact, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al acestui drum modern, atât de așteptat. Studiul va stabili traseul exact, dacă va fi autostradă sau drum expres, cum se va lega cu alte proiecte (inclusiv cu viitorul Pod Giurgiu–Ruse) și va analiza și cum poate fi finanțat – inclusiv prin parteneriat public-privat. Studiul va fi gata în 16 luni.

Contractul a fost atribuit către asocierea ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ și o firmă de inginerie din Turcia, pentru o valoare de 33 milioane lei (fără TVA). Proiectul este finanțat din bani europeni și de la bugetul de stat.

„Acest drum este esențial pentru legătura rapidă între București și granița cu Bulgaria, pentru dezvoltarea infrastructurii românești”, a scris ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, pe contul său de Facebook.

Săptămâna trecută, ministrul Transporturilor, alături de premierul României și de constructorul român Dorinel Umbrarescu, UMB Grup, au verificat lucrările de pe șantierul Autostrăzii Moldovei (A7), tronsonul Focșani-Bacău. Toate loturile dintre Focșani și Pașcani, însumând circa 173 de kilometri, sunt construite de antreprenorul român UMB. Costurile estimate pentru aceste tronsoane se ridică la aproximativ 11 miliarde de lei, fără TVA.

În prezent, lucrările pe cele șase șantiere active din această secțiune avansează într-un ritm susținut, au informat ei. Până acum, peste 100 de kilometri din totalul de 319 km ai tronsonului Ploiești – Pașcani au fost deschiși circulației.

Conform planificării, întreaga autostradă va fi finalizată și dată în folosință până în august 2026, permițând circulația neîntreruptă pe autostradă între București și Pașcani, pe o distanță de aproximativ 390 de kilometri.

Pentru respectarea termenului de finalizare, este esențial ca finanțarea prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) să fie asigurată în mod constant pe întreaga durată a lucrărilor. Odată finalizat, acest proiect de infrastructură va facilita deplasările rapide și sigure, contribuind semnificativ la dezvoltarea economică și conectivitatea regiunii.