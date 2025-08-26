Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții Ministerului Transporturilor și ai Ministerului Dezvoltării pentru a analiza proiectele care vor fi susținute prin acest mecanism european și pentru a identifica surse de finanțare alternative pentru proiectele care nu se pot încadra în PNRR.

Potrivit Guvernului, este esențială o radiografie clară a stadiului de realizare a investițiilor și a finanțărilor deja asigurate. Fiecare ministru are libertatea de a stabili portofoliul de proiecte și etapizarea lor, respectând principii clare de dezvoltare strategică și încadrarea în bugetul disponibil. Obiectivul Guvernului este menținerea unui nivel ridicat al investițiilor în toate domeniile prioritare.

Proiectele din domeniul transporturilor și dezvoltării locale care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026, precum și cele asumate de România ca ținte de investiții prin PNRR, vor continua să fie finanțate prin acest mecanism european. Ministerele Transporturilor și Dezvoltării vor prezenta în scurt timp Guvernului lista proiectelor prioritare care vor beneficia de finanțare din PNRR.

Pentru proiectele contractate care nu se încadrează în PNRR, dar sunt esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și a comunităților locale, Guvernul va identifica surse alternative de finanțare. Acestea includ Programul Operațional Sectorial Transporturi, Fondul de Modernizare, Fondul Social European, dar și alte surse europene sau naționale disponibile.

Guvernul subliniază că menținerea investițiilor la un nivel ridicat este crucială pentru dinamica economică și pentru dezvoltarea strategică a infrastructurii și a comunităților locale din România.

