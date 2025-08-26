Radu Marinescu a declarat că Ministerul Justiției nu a fost informat oficial despre adoptarea unor forme de protest, ci a aflat doar din anunțurile publice. El a precizat că, până la primirea unei comunicări oficiale care să includă argumentele legale și detaliile măsurilor, ministerul nu poate comenta în detaliu inițiativele.

Oficialul a subliniat că, în prezent, greva nu este permisă în sistemul judiciar și orice formă de protest trebuie să asigure continuarea activității, deoarece justiția este un serviciu public esențial, iar prioritatea o reprezintă cetățenii, ale căror drepturi și libertăți trebuie respectate.

„Ministerul Justiției nu a fost informat oficial de adoptarea unor forme de protest. Am văzut anunțurile la nivel de comunicare publică. În momentul în care vom primi o comunicare oficială și documente care să prezinte argumentele de drept și de fapt, precum și conținutul și limitele măsurilor care sunt adoptate, vom comenta mai aplicat asupra acestor inițiative. În momentul de față, greva nu este permisă în sistemul judiciar și orice formă de protest trebuie să asigure continuarea activității judiciare. Asta pentru că justiția este un serviciu public esențial pentru societate, iar cei mai importanți sunt justițiabilii, adică cetățenii, care au drepturi și libertăți ce trebuie respectate”, a declarat acesta pentru Digi24.

Întrebat dacă Ministerul Justiției îi va convoca la discuții, Radu Marinescu a răspuns că va aștepta ca reprezentanții sistemului judiciar să transmită clar intențiile lor și că, ulterior, vor fi invitați la dialog.

„În continuare, în raport de problemele care vor fi ridicate din partea sistemului judiciar, suntem deschiși la dialog”, a adăugat el.

Oficialul a precizat că Guvernul va continua să majoreze vârsta de pensionare, menționând că această măsură face parte din reforma prevăzută în programul de guvernare al actualei Coaliții.

Ministrul Justiției a mai precizat că Guvernul își va desfășura activitatea conform programului de guvernare, care prevede alinierea vârstei de pensionare la nivelul standard. Totodată, a subliniat că, deși orice categorie profesională are dreptul la protest, este esențial ca acesta să se desfășoare legal și fără a afecta serviciile publice.

„Executivul își va desfășura activitatea consecvent programului de guvernare și, după cum știți, în programul de guvernare de la început a fost înscris acest deziderat al alinierii vârstei de pensionare în sistemul public la vârsta standard. Această chestiune se cunoaște, iar Executivul pune în aplicare programul de guvernare. Din punctul meu de vedere, orice categorie profesională nemulțumită are dreptul la protest, dar foarte important este să respectăm legea și limitele în care face proteste, pentru a nu perturba serviciile publice”, a spus Marinescu.

Amintim că procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au declanșat proteste împotriva proiectului de lege privind modificarea pensiilor de serviciu și a măsurilor aferente pentru protejarea statutului magistraților și a independenței justiției. Ca formă de protest, aceștia au suspendat activitatea de urmărire penală și relațiile cu publicul.

În unanimitate, procurorii au considerat că proiectul de lege nu abordează inechitățile sociale invocate în spațiul public de actorii politici, fiind în contradicție cu obiectivele prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și cu strategia de dezvoltare a sistemului judiciar pentru perioada 2022–2025. Ei au subliniat că legea reflectă instabilitate legislativă și lipsă de predictibilitate, fiind elaborată fără fundamentare reală sau studii de impact, fără etapizare clară și fără măsuri tranzitorii adecvate. Mai multe puteți citi aici.