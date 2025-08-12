Ministerul Justiției a respins în forma actuală proiectul de Hotărâre de Guvern pentru reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Documentul, analizat la solicitarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a fost descris ca având „erori de substanță” și neputând fi promovat legal.

Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA a atras atenția încă din momentul publicării draftului că textul nu respectă principiile juridice și nici realitățile din domeniul silvic.

„Am cerut constituirea unui grup de lucru format din specialiști din toate instituțiile și organizațiile care cunosc și lucrează în sectorul silvic tocmai pentru a putea construi un proiect coerent de eficientizare a Romsilva”, au transmis reprezentanții federației.

În locul acestor consultări, sindicatele acuză ministerul de resort că a preferat „să declanșeze o campanie de denigrare a regiei și angajaților săi”.

Reprezentanții Federației SILVA susțin că imaginea Romsilva a fost afectată în mod intenționat. Sindicaliștii au susținut că, în opinia lor, campania de denigrare s-a bazat doar pe câteva situații izolate, considerate excepții de la regulă și care puteau fi corectate rapid, iar scopul acesteia ar fi fost obținerea sprijinului public în procesul de slăbire a autorității regiei ce administrează pădurile statului român.

„În opinia noastră, campania de denigrare, bazată doar pe câteva situații care erau excepții de la regulă și care se puteau îndrepta imediat, a avut rolul de a obține susținerea publicului larg în procesul de slăbire a autorității acestei regii care administrează pădurile statului român”, au afirmat sindicaliștii.

Aceștia consideră că publicul a fost „convins” prin exagerări și informații distorsionate de necesitatea „reformei” Romsilva. Însă rezultatul, spun ei, este un document „amestecat” cu greșeli juridice, administrative și tehnice care nu poate fi susținut de niciun guvern responsabil.

Criticile au fost confirmate oficial printr-o adresă trimisă în 7 august 2025 ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana-Anda Buzoianu.

Actul, cu numărul 2/49886/2025, este semnat de ministrul Justiției, Radu Marinescu, și prezintă o listă extinsă de obiecții.

Printre acestea:

„Obiectul de reglementare a proiectului de HG nu vizează doar adoptarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, ci și reorganizarea regiei, în sensul reorganizării unităților fără personalitate juridică prin diminuarea numărului de direcții silvice județene. Aceste măsuri sunt lipsite de suport legal de nivel primar.”

Titlul proiectului este considerat „înșelător” și „nu reflectă în mod real intenția de reglementare”.

„În lipsa unui temei special de nivel primar, Romsilva nu poate fi reorganizată prin prezentul proiect de HG.”

Prevederile referitoare la personalul silvic nu respectă legislația muncii.

Introducerea indicatorilor de performanță ai directorilor în actul normativ este „lipsită de temei legal la nivel primar”, atribuțiile respective fiind ale Consiliului de Administrație și Directorului General.

Ministerul Justiției subliniază că lista deficiențelor este lungă și relevă probleme grave în capacitatea instituțională a ministerului de mediu de a redacta acte normative conforme.

În document se atrage atenția că „voința politică nu este suficientă” pentru adoptarea de reglementări, fiind obligatorie atât respectarea cadrului legal, cât și cunoașterea specifică domeniului vizat.

În acest caz, proiectul nu este acoperit nici din punct de vedere juridic, nici din punct de vedere tehnic în materie de silvicultură.

Federația Sindicatelor din Silvicultură reiterează propunerea de a forma un grup de lucru cu profesioniști din domeniu. Scopul ar fi crearea unei propuneri legislative „valide din toate punctele de vedere” care să asigure administrarea corectă a pădurilor de stat.

„Pădurile statului nu pot fi puse în pericol prin exerciții de imagine amatoricești sau prin scoaterea din ecuația administrării acestor păduri a RNP Romsilva”, avertizează sindicaliștii.

Aceștia subliniază că „nu există nicio altă instituție, companie, firmă sau ONG care poate depăși capitalul de cunoaștere și experiență al silvicultorilor din Romsilva”.

Documentul cu observațiile Ministerului Justiției, poate fi consultat AICI: