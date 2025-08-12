Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus că va face tot ce îi stă în putință ca să se asigure că concursul pentru șefia Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva va fi corect și cinstit. Ea a îndemnat oamenii cu experiență și cu bune intenții, care vor să ajute la schimbarea Romsilva, să se înscrie la concurs.

Ea a menționat că nu mai acceptă situațiile în care la concurs se înscrie o singură persoană și se spune că asta e competiție. În plus, a spus că oamenii serioși ar trebui să aibă curaj să participe pentru că pădurile României au nevoie de ei.

„Vom avea un concurs în care eu voi face tot ce ţine de mine să mă asigur că este un concurs cinstit, corect. Nu mai putem să ne uităm la concursuri la care se înscrie un om pe post şi ne prefacem că asta este competiţie. (…) oamenii de bună credinţă trebuie să îşi facă curaj să aplice pentru că pădurile României au nevoie de ei”, a afirmat Diana Buzoianu, luni seară, în cadrul unei intervenții TV la Digi24.

Ministrul a spus că organizarea concursului nu era obligatorie, pentru că, după lege, membrii Consiliului de Administrație puteau să se întâlnească și să aleagă direct o persoană. Ea a explicat că, însă, a pus în contractul de mandat reguli clare ca totul să fie transparent: să anunțe public concursul, să adune CV-urile și să ceară candidaților să prezinte un plan de reformă.

„Eu le-am trecut în contractul de mandat expres criterii de transparenţă, să facă call public, să ia CV-urile, să pună inclusiv cerinţa de a avea un plan de reformă cei care candidează.”

Ministrul a spus că nu este mulțumită că la unele posturi din Consiliul de Administrație al Romsilva a fost doar un singur candidat. Deși Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanței Instituțiilor Publice a confirmat că totul s-a făcut corect și că mandatele membrilor nu pot fi scurtate, ministrul a spus că va urmări îndeaproape activitatea lor.

Ea a explicat că poate cere demiterea oricărui membru care nu își face treaba, pentru că în contractul lor sunt incluse multe reguli legate de performanță și transparență. În plus, o dată pe an se face o evaluare pentru a vedea dacă și-au îndeplinit obligațiile, iar dacă nu, pot fi dați afară imediat.

„Eu voi putea să demit sau să cer demiterea tuturor membrilor în măsura în care nu-şi respectă atribuţiile din contractul de mandat, care a fost completat cu multe criterii de performanţă şi cu multe criterii de transparenţă ulterior concursului. Şi odată pe an, aceşti membri au inclusiv o analiză, un audit de performanţă să vedem dacă au fost îndeplinite criteriile asumate în contractul de mandat. Dacă nu sunt îndeplinite, ei pot imediat să fie demişi.”

Diana Buzoianu a spus că a primit multe mesaje despre chiria de 54.000 de euro pe lună pe care o plătește Administrația Apele Române. Ea a spus că atât persoane fizice, cât și dezvoltatori imobiliari sau firme care plătesc chirii i-au transmis că această sumă este foarte mare și nu se justifică deloc. Ministrul a cerut urgent să se găsească un alt sediu, pentru că actualul contract de închiriere expiră în două luni.

Ea a explicat că mulți dezvoltatori și firme i-au spus că această chirie este exagerată și că reprezintă un exemplu al unei risipiri mai mari. De exemplu, în timp ce Apele Române au pierdut 350 de milioane de euro pentru că nu au folosit fonduri europene, tot plătesc lunar 54.000 de euro pentru un sediu scump, situat într-o zonă centrală. Ea a spus că asta e, practic, o lipsă de respect.

„Mi-au scris foarte mulţi dezvoltatori imobiliari şi foarte multe persoane care caută astfel de sedii, inclusiv firme private care au astfel de chirii şi mi-au spus că această cifră este colosală pentru orice standard şi că nu este justificată niciun fel. Problema este că este, de fapt, o imagine a unei risipe mai largi, pentru că tu, în momentul în care ai pierdut 350 de milioane de euro pentru că nu ai fost capabil să accesezi funduri europene, dar ai 54.000 de euro să dai în fiecare lună, să-i arunci pe fereastră pentru a sta tu într-un sediu frumos, ultracentral, e un pic o sfidare. E o sfidare.”

Ministrul Mediului a spus că a cerut instituției, printr-o scrisoare, să găsească cât mai repede un alt sediu. Ea a spus că, dacă nu primesc o propunere până săptămâna asta, îi va chema la Minister ca să discute și să îi grăbească să găsească un loc nou. Ministrul a spus că e clar că sediul actual nu poate fi justificat și că e ciudat să dai 54.000 de euro pe lună pe chirie, dar să spui că nu ai bani pentru lucruri importante. Diana Buzoianu a spus că termenul de două luni până expiră contractul actual este suficient ca să găsească un sediu nou, mai ieftin.