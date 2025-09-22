Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a spus că vrea demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), pentru că întârzie să dea avizul de mediu pentru patru hidrocentrale. În opinia lui, ea nu mai poate rămâne în funcție. Dacă ar fi deputat, ar vota împotriva ei.

El a mai spus că a invitat-o la Comisia de Mediu ca să explice când va da avizele pentru construcția celor patru hidrocentrale, care sunt considerate prioritare în programul de guvernare. Zamfir a menționat că există două hotărâri ale CSAT care cer finalizarea acestor proiecte strategice și că ezitarea lui Buzoianu arată, în opinia lui, rea voință sau lipsă de competență.

Social-democratul nu consideră că aceasta este un atac la USR, ci un apel ferm pentru că interesul public nu trebuie sacrificat din cauza unui ministru incompetent. El a adăugat că, dacă USR prioritizează altceva în detrimentul interesului național și a energiei ieftine pentru populație, atunci acest partid politic nu ar mai trebui să facă parte din guvernare. Prețul energiei electrice depinde de producția internă, iar cu cât România produce mai ieftin, cu atât facturile oamenilor vor fi mai mici. Zamfir a făcut și un apel către Bolojan, spunând că stabilitatea coaliției nu trebuie să fie mai importantă decât interesele românilor.

„Am invitat-o la Comisia de Mediu pe doamna Buzoianu, ministrul Mediului, pentru a ne explica când va da avizele de mediu pentru construcția a patru hidrocentrale, care așa cum știți sunt în programul de guvernare prevăzute ca o urgență. De asemenea, avem 2 hotărâri ale CSAT care stabilesc finalizarea acestor obiective de importanță strategică pentru România și, repet, doamna Buzoianu ezită să dea aviz de mediu. Din păcate, cu această atitudine, fie din neștiință, fie din rea voință, ministrul Mediului arată că rău intenționat și din punctul meu de vedere nu mai poate continua în funcția de ministru. Am spus-o de la bun început că nu este un atac la USR, este un apel ferm și hotărât că nu poți sacrifica interesul public pentru un ministru incompetent (…) Dacă USR poate să gândească în acest fel și să sacrifice interesul național, adică să avem energie ieftină pentru populație, atunci înseamnă că nici USR nu mai are ce căuta la guvernare. Prețul la energie electrică depinde de producția din România. Cu cât producem mai ieftin, cu atât facturile românilor vor fi mai mici. Fac și un apel către domnul Ilie Bolojan: liniștea unei coaliții nu poate fi protejată împotriva intereselor românilor. Eu, dacă aș fi deputat, aș vota împotriva doamnei ministru. Acest ministru nu poate să mai continue. Nu este un atac la USR, ci un lucru pe care trebuie să-l facem în interesul național, categoric. A te opune acestor obiective arată că ori că nu înțelegi, ori că ești rău intenționat și ai în spate anumite interese care încep să iasă la lumină. Nu este un atac la USR, dar dacă acest partid sacrifică interesul național pentru a o menține pe doamna Buzoianu în funcție, înseamnă că nici USR nu mai are ce căuta la guvernare.”

Luni, deputații vor dezbate moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care o acuză că blochează hidrocentralele începute înainte de 1989.

AUR spune că aceste blocaje pun în pericol securitatea energetică a României, cresc importurile de energie și duc la prețuri mari. AUR susține că hidroenergia este esențială pentru echilibrarea rețelei și stabilitatea prețurilor și că proiectele sunt deja finalizate în peste 75%. Blocarea lor înseamnă pierderea investițiilor și încălcarea angajamentelor din Programul de guvernare și planurile strategice.

Formațiunea acuză Ministerul Mediului că nu convoacă Comisia de Analiză Tehnică (CAT) la timp, ceea ce întârzie proiectele. Moțiunea cere deblocarea urgentă a hidrocentralelor pentru a asigura prețuri mai mici, independență energetică și stabilitate economică. Votul moțiunii este programat miercuri.

„Securitatea energetică a României este astăzi grav vulnerabilizată. În primul semestru al anului 2025, România a înregistrat o creştere cu 54% a importurilor de energie electrică faţă de aceeaşi perioadă din 2024, iar balanţa comercială de electricitate a devenit negativă, ţara noastră devenind net importatoare, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh (…) Presiunea asupra preţurilor confirmă această vulnerabilitate. Pe piaţa spot, România s-a situat între primele trei state din Uniunea Europeană cu cele mai ridicate tarife pe această piată în prima jumătate a anului 2025 (…) Toate acestea indică un sistem fragil, cu riscuri de majorări tarifare persistente. Hidroenergia – coloană vertebrală tradiţională a Sistemului Energetic Naţional – rămâne cea mai stabilă şi curată sursă de energie a României, esenţială pentru echilibrarea rapidă a reţelei şi pentru limitarea volatilităţii preţurilor pe vârf de consum. Cu toate acestea, în locul unei politici coerente de finalizare a capacităţilor hidro începute, asistăm la blocarea administrativă a proiectelor strategice, dublată de mesaje publice care descurajează explicit componente-cheie ale mixului naţional. Ministrul Mediului ignoră în mod deliberat rolul hidrocentralelor în echilibrarea sistemului energetic naţional, serviciile de sistem pe care acestea le asigură, duratele de viaţă incomparabil mai mari şi rezilienţa lor la condiţii meteo extreme. A afirma că hidrocentralele nu mai sunt rentabile şi că pot fi înlocuite pur şi simplu cu parcuri fotovoltaice înseamnă să contrazici toţi specialiştii din domeniu şi să transmiţi un mesaj politic clar: descurajarea punerii în funcţiune a acestor obiective strategice. Este o abordare care echivalează cu sabotajul intereselor naţionale. Hidrocentralele în discuţie sunt deja finalizate în proporţie de peste 75%. Abandonarea lor la acest stadiu înseamnă aruncarea la gunoi a investiţiilor deja realizate, aşteptările populaţiei şi angajamentele asumate prin Programul de guvernare 2025-2028, Planul Naţional Integrat Energie-Schimbări Climatice 2021-2030 şi alte documente strategice. În toate aceste cazuri, documentaţiile sunt în circuitul MMAP, dar lipsa convocării/închiderii etapelor CAT şi nepublicarea deciziilor generează întârzieri nejustificate. Este absolut necesară stabilirea unor termene ferme şi publicarea pe site-ul MMAP a tuturor actelor procedurale, în vederea deblocării acestor investiţii strategice. Moţiunea de faţă este, aşadar, un apel la raţiune şi responsabilitate: deblocarea hidroenergeticii româneşti nu este o opţiune ideologică, ci o necesitate strategică pentru preţuri suportabile, independenţă energetică şi stabilitate macroeconomică”, au transmis membrii AUR.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, crede că moțiunea simplă depusă de AUR împotriva sa este „plină de informații false”. Potrivit spuselor sale, AUR urmărește doar imagine și atenție pe rețelele sociale, nu soluții reale pentru cetățeni. Ea va fi prezentă luni în Parlament, când moțiunea va fi dezbătută, și va face declarații pe această temă.