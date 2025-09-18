În comunicatul oficial, ministerul a precizat că ordonanța modifică și completează OUG nr. 17/2005. Actul normativ prevede că toate acțiunile de control ale Gărzii de Mediu în spații publice, dar și în spații private unde există suspiciuni de poluare, pot fi înregistrate cu mijloace foto, audio și video. Aceste înregistrări vor constitui mijloace de probă, chiar și fără consimțământul persoanelor vizate.

Diana Buzoianu a subliniat că infractorii care poluează aerul, apa sau solul nu mai trebuie să scape de răspundere, iar această măsură va oferi autorităților instrumentele necesare pentru a demonstra vinovăția în instanță.

„Infractorii care ne otrăvesc aerul, apa, solul nu mai trebuie să scape printre degete autorităţilor! Astăzi a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă care va face posibil să fie folosite ca probe în instanţă toate filmările şi imaginile surprinse de reprezentanţii Gărzii de Mediu pe teren. Românii pierd deja ani din viaţă din cauza unor şmecheri care se îmbogăţesc, otrăvindu-ne pe noi toţi. Schimbăm asta!”, a subliniat Buzoianu.

Potrivit ministerului, actul normativ reglementează utilizarea echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului „Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Proiectul are termen de implementare 31 decembrie 2025 și impune realizarea a minimum 400 de controale cu noile dotări.

„Acest act normativ reglementează utilizarea dotărilor şi echipamentelor achiziţionate de Garda Naţională de Mediu în proiectul „Echipamente de monitorizare şi control pentru Garda Naţională de Mediu”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, cu termen de implementare 31.12.2025, prin efectuarea a minimum 400 de controale cu dotările noi achiziţionate. În acest sens, acţiunile comisarilor şi personalului Gărzii Naţionale de Mediu în spaţii publice, precum şi în spaţii private unde se desfăşoară activităţi cu posibil impact asupra mediului şi/sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârşirea unor acte şi fapte care pot conduce la deteriorarea mediului, pot fi înregistrate şi fixate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimţământul persoanelor vizate. Înregistrările foto-audio-video constituie mijloace de probă”, se arată în comunicat.

Printre echipamentele achiziționate se numără un sistem TIC integrat, opt sisteme de scanare a camioanelor, 271 de camere video de bord, 709 camere video purtate pe corp, 16 vehicule aeriene fără pilot și opt vehicule utilitare echipate cu sisteme radio pentru transportul aparaturii de monitorizare.

„Operaţionalizarea echipamentelor pentru comisariatele Gărzii de Mediu pentru activităţi de monitorizare şi control al gestionării deşeurilor va conduce la creşterea gradului de trasabilitate a deşeurilor, o vizibilitate a deşeurilor, o vizibilitate sporită în traseul real al transporturilor de deşeuri şi, implicit, reducerea cantităţilor de deşeuri transportate ilegal. În cadrul proiectului amintit, au fost achiziţionate: 1 sistem integrat TIC, 8 sisteme de scanare a camioanelor, 271 de camere video de bord, 16 vehicule aeriene fără pilot, 8 vehicule utilitare echipate cu comunicaţii radio pentru transportul echipamentelor de monitorizare, 709 camere video purtate pe corp”, notează ministerul.

Ministerul a explicat că echipamentele vor permite o trasabilitate mult mai precisă a deșeurilor și o monitorizare detaliată a traseului real al transporturilor. În acest fel, se urmărește reducerea cantităților de deșeuri transportate ilegal și creșterea transparenței în gestionarea lor.

Operaționalizarea acestor dotări va oferi vizibilitate suplimentară activităților de control și va ajuta la sancționarea celor care încalcă legea.

Inițiativa se încadrează în Investiția I.3 – Dezvoltarea capacităților instituționale de monitorizare publică și control pentru gestionarea deșeurilor și prevenirea poluării, componentă inclusă în PNRR. Subinvestiția I3.a prevede dotarea Gărzii Naționale de Mediu cu echipamente moderne care să permită un control mai eficient.

În comunicatul transmis, Ministerul Mediului a afirmat că adoptarea acestei ordonanțe evidențiază nevoia urgentă de a crea un cadru legislativ coerent și adaptat cerințelor OCDE. Măsura este văzută ca un pas necesar pentru completarea legislației primare din domeniul deșeurilor și pentru consolidarea capacității instituționale a Gărzii de Mediu.