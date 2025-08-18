Cetățenii care adună plastic sunt sancționați cu sume mari, a atras atenția Alexandru Corja, reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu din Republica Moldova.

El a participat la masa rotundă de la Chișinău, unde a expus problemele grave din domeniul gestionării deșeurilor și corupția care afectează instituțiile statului.

„Există asociații care reciclează deșeurile doar pe hîrtie, iar controalele le efectuează în restaurante”, a spus acesta.

Potrivit acestuia, proiectele de colectare a plasticului nu dau rezultate reale. Un exemplu menționat a fost programul Ministerului Mediului, implementat în cinci localități, unde utilajele speciale nu și-au atins scopul. Plasticul adunat a ajuns tot în gropile de gunoi, unde a fost ulterior ars.

„Am găsit două locuri și am crezut că plasticul era transportat în România, dar după două zile a fost ars. Tot plasticul a fost adunat într-o grămadă și dat foc chiar acolo. Acest lucru nu este corect”, a declarat Corja.

Reprezentantul Gărzii de Mediu a descris situații incredibile prin care au trecut oameni simpli, scrie site-ul noi.md. Cetățenii care adună plastic de pe râuri sau drumuri au fost pedepsiți drastic, în loc să fie sprijiniți pentru eforturile lor.

„Am întîlnit oameni care au adunat tot plasticul din rîu, de pe marginea drumurilor, l-au depozitat pe teren, dar au venit cei de la Inspectoratul de mediu și i-au amendat cu 9 mii de lei. Unde este logica? Unde este ajutorul?”, a subliniat Corja.

Acesta a acuzat structurile de mediu că mimează activitatea reală. Asociațiile implicate în reciclare sunt legate de conducerea instituțiilor și raportează doar pe hârtie, fără rezultate concrete. În plus, verificările nu se fac în locurile unde sunt probleme, ci în restaurante, a precizat el.

Potrivit activistului, Garda de Mediu a adunat probe clare privind încălcările. Au fost colectate fotografii și înregistrări video cu plastic și ambalaje, însă autoritățile nu iau nicio măsură.

„Pe nimeni nu interesează încălcările, dar noi suntem persecutați la maxim. Se creează impresia că acest lucru se face intenționat”, a afirmat Corja.

El a atras atenția asupra faptului că instituțiile statului refuză să reacționeze, deși problemele sunt evidente. Situația devine paradoxală, în condițiile în care inițiativele civice sunt blocate, iar poluarea continuă.

În cadrul discuțiilor, Corja a vorbit și despre propuneri concrete pentru îmbunătățirea mediului urban. El a sugerat primăriei Chișinău să investească într-un aparat certificat în Germania, cu valoare de 15 mii de euro, care poate diagnostica starea copacilor.

„Acest dispozitiv funcționează ca un aparat de radiografie și permite evitarea căderii crengilor peste copii. Copacii pot fi numerotați, pot fi întocmite hărți ale parcurilor și grădinilor. Putem face multe lucruri cu bani puțini, dar nimănui nu îi pasă”, a subliniat Corja.

El a adăugat că experiența sa ar putea fi valorificată mai bine în România, unde inițiativele de protecție a mediului sunt sprijinite real și a menționat că a primit deja oferte de colaborare.

Activistul a evaluat în termeni duri și activitatea Ministerului Mediului.

„Ne arată floricele și căprioare pe dealuri, dar nu ne arată realitatea”, a spus Corja, exprimându-și dezamăgirea față de modul în care sunt prezentate publicului acțiunile oficiale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul celei de-a cincea mese rotunde naționale, organizată în Republica Moldova. Tema centrală a evenimentului a fost legată de resursele de apă, protecția mediului și gestionarea deșeurilor solide menajere.