Autoritățile locale precizează că doar operatorii licențiați au obligația legală de a colecta deșeurile abandonate, cu excepția celor periculoase, de pe domeniul public și privat, atunci când producătorul sau deținătorul nu poate fi identificat, conform Legii nr. 101/2006 modificată prin OUG nr. 92/2021, Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare al județului Mureș, Ordinului nr. 640/2022 al ANRSC și Contractului de servicii Zona 2 Târgu Mureș nr. 3629/27.06.2023.

Prin contractul în vigoare, asocierea Urban Grup Environment & Polaris M. Holding este singurul operator desemnat și obligat să ridice deșeurile abandonate din municipiu, la comanda autorității publice locale.

Firma Sylevy Cleaning nu poate primi această comandă deoarece nu este operator licențiat pentru colectarea deșeurilor municipale abandonate, deține contract doar pentru curățenie stradală și nu are autorizație de mediu pentru ridicarea și transportul deșeurilor abandonate. De asemenea, Sylevy Cleaning nu figurează ca prestator desemnat în contractul ADI Ecolect pentru zona 2 a SMID Mureș și, prin urmare, nu are dreptul legal să execute aceste lucrări.

„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public, potrivit cărora Primăria Târgu Mureş ar fi putut atribui ridicarea deşeurilor abandonate firmei Sylevy Cleaning, cu costuri mai mici, facem noi precizări, pentru corecta informare a cetăţenilor: 1. Cadrul legal – cine are voie să ridice deşeurile abandonate Conform art. 4 alin. (5) din Legea nr. 101/2006 (modificată prin OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor): „Operatorii licenţiaţi au obligaţia de a colecta deşeurile abandonate (cu excepţia celor periculoase) de pe domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, atunci când producătorul sau deţinătorul acestora nu este identificat.” Aceeaşi obligaţie este prevăzută în:Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare al judeţului Mureş (aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean şi aplicabil fiecărui UAT),Ordinul nr. 640/2022 al ANRSC,Contractul de servicii Zona 2 Târgu Mureş nr. 3629/27.06.2023. Prin acest contract, asocierea Urban Grup Environment & Polaris M. Holding este singurul operator desemnat şi obligat să ridice deşeurile abandonate din municipiu, la comanda autorităţii publice locale”, a transmis Primăria Municipiului Târgu Mureş într-un comunicat.

Chiar dacă Sylevy Cleaning va rămâne singura firmă în cursa licitației pentru următorii 8 ani pentru zona 2, aceasta va putea ridica deșeurile abandonate abia după atribuirea oficială a contractului, perioada de mobilizare de 180 de zile, obținerea ordinului de începere și actualizarea autorizației de mediu la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, scenariu care poate avea loc cel mai devreme în februarie 2026.

Tariful pe tonă pentru ridicarea deșeurilor abandonate este determinat prin procedura de achiziție publică și include depozitarea la Sânpaul (150 lei/tonă), contribuția pentru economia circulară stabilită de Administrația Fondului pentru Mediu (160 lei/tonă), costurile de colectare, încărcare și transport, utilaje (excavatoare, camioane), combustibil, întreținere, salarii și alte cheltuieli operaționale.

„2. De ce Sylevy Cleaning nu putea primi această comandă Nu este operator licenţiat pentru colectarea deşeurilor municipale abandonate, ci are contract doar pentru curăţenie stradală.Nu deţine autorizaţie de mediu pentru ridicarea şi transportul deşeurilor abandonate în Târgu Mureş. Prin urmare, Sylevi Cleaning SRL nu are dreptul de a colecta deşeurile abandonate de pe raza Municipiului Târgu Mures, localitate cuprinsa in zona 2 a SMID Mureş. Nu figurează ca prestator desemnat în contractul ADI Ecolect pentru zona 2, deci nu are dreptul legal să execute aceste lucrări. Chiar dacă va rămâne singura firmă în cursă la licitaţia pentru următorii 8 ani pentru zona 2, Sylevy Cleaning va putea ridica deşeuri abandonate doar după:atribuirea oficială a contractului, perioada de mobilizare de 180 de zile,obţinerea ordinului de începere, actualizarea autorizaţiei de mediu la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Acest scenariu se poate întâmpla cel mai devreme în februarie 2026”, au subliniat autoritățile locale.

Primăria Municipiului Târgu Mureș spune că afirmațiile potrivit cărora ar fi putut atribui ridicarea deșeurilor abandonate firmei Sylevy Cleaning sunt false.

Legea și contractele în vigoare stabilesc clar că doar operatorul desemnat prin procedură publică poate ridica deșeurile, iar orice altă interpretare reprezintă dezinformare și afectează imaginea administrației și încrederea cetățenilor.