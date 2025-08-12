Diana Buzoianu a relatat că, în cadrul unei vizite în Hunedoara și Gorj, primarul din Târgu Jiu i-a spus că, în ultimii cinci ani, municipalitatea a cheltuit 7,5 milioane de lei pentru curățarea depozitelor ilegale de deșeuri.

Ea a subliniat că problema poate fi redusă doar prin oprirea deșeurilor la sursă, printr-un sistem clar de verificare și gestionare la intrarea în țară și prin stabilirea unor rute dedicate transportului acestor produse, astfel încât deșeurile din alte state să nu poată fi introduse ca produse second-hand.

”Am mers în acest weekend în Hunedoara şi în Gorj, unde, de exemplu, în Gorj, primarul de la Târgu Jiu ne-a spus că în ultimii 5 ani de zile a dat 7,5 milioane de lei pentru a curăţa depozitele ilegale apărute în urma acestor deşeuri care au ajuns pe câmpurile noastre. O sumă enormă care nu se va reduce decât dacă oprim aceste deşeuri la origine. În momentul în care ele vor să intre în ţară, noi trebuie să avem un sistem foarte clar de gestionare a lor, de verificare a lor, rute generice pe care doar pe acele rute să poată să meargă respectivele produse. Practic, ce este deşeu într-un alt stat nu poate să vină pentru că a trecut graniţa la noi, produs second hand”, a declarat ea pentru Digi24.

Ministrul Mediului a precizat că această problemă a apărut din cauza faptului că ”astăzi nu există o legislaţie care să definească foarte clar ce înseamnă produs second hand şi care este limita de la care un produs second hand devine deşeu” și, de asemenea, lipsește un sistem de trasabilitate pentru aceste produse, similar celui aplicat bunurilor aduse în România pentru reciclare.

Potrivit Dianei Buzoianu, unii operatori economici aduc în România produse second-hand care, în țările de origine, ar fi gestionate ca deșeuri la costuri mult mai mari, profitând de lipsa unei legislații clare, iar acestea ajung pe câmpuri.

Ea a subliniat că adoptarea unei legi în acest sens este o prioritate pentru anul în curs, menționând că există deja un proiect de ordonanță de urgență elaborat împreună cu ministrul Economiei, pe care dorește să îl adopte cât mai curând.