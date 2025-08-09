Ministerul Mediului, în colaborare cu Ministerul Economiei, lucrează la o inițiativă legislativă care să introducă un sistem clar de trasabilitate pentru produsele second-hand și pentru deșeuri, astfel încât cele două categorii să fie definite și diferențiate fără ambiguități.

Anunțul a fost făcut sâmbătă, la Petroșani, de ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Ea a subliniat că, anual, în România intră zeci sau chiar sute de mii de tone de mărfuri declarate drept produse second-hand, care, în realitate, sunt deșeuri. Potrivit acesteia, deșeurile care nu mai pot fi folosite în alte state europene trebuie tratate ca deșeuri și în România, iar standardele nu ar trebui să difere.

Oficialul a avertizat că aceste materiale ajung, în cel mai bun caz, la gropile de gunoi, iar în alte situații sunt abandonate pe câmpuri sau arse în gospodării, ceea ce contribuie la poluare și afectează sănătatea populației.

„Sunt zeci, dacă nu sute de mii de tone, în fiecare an, care intră în România marcate ca fiind produse second-hand, care, de fapt, în realitate, sunt deşeuri. Şi trebuie să rezolvăm această problemă. Deşeurile care sunt deşeuri pentru alte state europene sunt deşeuri şi în România. Nu putem să avem acest standard dublu în care alte state vin şi aduc deşeuri în România, dar le marchează ca produse second-hand. Apoi deşeurile respective ajung pe câmpurile noastre sau la gropile de gunoi, în cele mai bune cazuri. Sau, din păcate, unele dintre ele, o parte semnificativă, arse în case. Ceea ce înseamnă o poluare pentru noi toţi, înseamnă o scurtare a vieţii pentru noi toţi”, a explicat Buzoianu.

Diana Buzoianu a menționat că actul normativ ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului și că obiectivul este eliminarea posibilității ca deșeurile să fie introduse în țară sub eticheta de produse second-hand.

Ea a afirmat că există deja legislație și soluții aplicabile, iar autoritățile lucrează în prezent pentru ca proiectul să fie adoptat în Guvern sau Parlament în cel mai scurt timp posibil.

Conform explicațiilor sale, noile reglementări vor include definiții clare și reguli stricte privind comerțul cu produse second-hand și gestionarea deșeurilor.

Diana Buzoianu a subliniat că interesul principal este ca ceea ce intră în România cu această etichetă să fie într-adevăr produse reutilizabile, nu deșeuri care pătrund prin portițe legislative și care afectează mediul și sănătatea publică.

De asemenea, ministrul Mediului a atras atenția că gropile de gunoi din România sunt deja suprasolicitate și că nu mai trebuie permisă intrarea altor deșeuri în țară.