„Am ales Iașiul datorită potențialului ridicat al pieței locale, dinamismului orașului și interesului crescut al publicului pentru produse și servicii de calitate în domeniul opticii. Ne așteptăm ca noul showroom din incinta Palas Mall să genereze o creștere de aproximativ 15% a cifrei de afaceri pe zona de retail fizic în primele 12 luni și să atragă cel puțin 15.000 de clienți unici în primul an. Extinderea în offline face parte din strategia omnichannel a companiei, care vine ca răspuns la nevoile clienților noștri. Magazinul fizic completează perfect experiența online pe care o oferim prin intermediul platformei noastre. Suntem lider pe segmentul opticii online din România, mai ales datorită lentilelor de contact unde avem cea mai diversificată ofertă de pe piață, disponibilă permanent”, a declarat Alexandru Alecu, fondatorul brandului Videt.

Până în prezent, Videt a deservit peste 200.000 de clienți la nivel național. Compania operează deja nouă showroom-uri – în București, Cluj-Napoca, Galați, Suceava și Iași – și are în plan extinderea prezenței la nivel național prin deschiderea a încă trei, patru magazine fizice în orașe mari, precum Constanța, Brașov și Timișoara, într-un termen de 12 luni.

Videt estimează pentru 2025 o cifră de afaceri de peste 16 milioane de euro, impulsionată de extinderea rețelei de magazine și creșterea comenzilor online. Compania a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de aproximativ 13 milioane de euro, mai mare cu 60% față de 2023.

Videt deține un portofoliu de peste 10.000 de produse disponibile online, care include mai mult de 5.000 de modele de rame pentru ochelari de vedere și peste 5.000 de ochelari de soare, lentile, precum și cel mai mare stoc de lentile de contact din România, soluții și picături pentru ochi.

Noul showroom din Palas Mall Iași, inaugurat oficial pe 9 iulie, oferă clienților o selecție de peste 3.000 de ochelari de vedere și de soare de la mai mult de 50 de branduri de top, lentile de vedere, la care se adaugă un stoc permanent cu cele mai populare tipuri de lentile de contact disponibile pe piață în prezent.

Oferta este completată de o gamă diversificată de servicii, precum consultații optometrice gratuite, montarea rapidă a lentilelor în magazin într-o oră, consultanță de specialitate în alegerea ramelor și lentilelor potrivite, ajustări ale ramelor și suport post-achiziție.

„Oferta Videt se remarcă printr-o combinație unică de accesibilitate, tehnologie, servicii specializate și campanii atractive. Ne adresăm tuturor bugetelor, fără a face compromisuri la capitolul calitate. Un alt punct forte este reprezentat de recurență foarte mare a clienților, datorată serviciilor moderne, prețurilor accesibile și livrării rapide. Spre exemplu, în primele cinci luni din 2025, 96,5% dintre clienții din magazinele fizice ne recomandă. Fidelizarea este o prioritate constantă pentru noi, de aceea punem accent pe respectarea termenelor de livrare, atât pentru comenzile online, cât și pentru cele din magazine, iar echipa noastră este formată din specialiști în optică și consultanți pregătiți să ofere recomandări personalizate”, a mai precizat Alexandru Alecu.

Cu ocazia inaugurării celui mai mare showroom de optică din Moldova, Videt a derulat mai multe promoții, care au inclus oferte speciale pentru ochelarii de soare și reduceri de 40% la toți ochelarii din magazin, timp de patru zile, și campania aniversară „Zilele Videt”.

De asemenea, toți clienții care au achiziționat orice produs din magazinul Videt Palas Iași în perioada 10-13 iulie au participat automat la tombola „Cumpără, vezi, câștigă!”, la care câștigătorul a primit un card cadou în valoare de 2.000 de lei.