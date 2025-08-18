Când razele puternice ale soarelui reduc vizibilitatea la drum, instinctul multor șoferi este să își pună rapid ochelarii de soare. Totuși, specialiștii atrag atenția că nu toate modelele sunt permise la volan, iar folosirea celor nepotriviți poate afecta siguranța rutieră și chiar atrage sancțiuni, scrie focus.de.

Regulile prevăd clar că doar ochelarii de soare din categoriile de filtrare 0 până la 3 sunt recomandați pentru condus. Aceștia reduc lumina puternică fără să afecteze vizibilitatea semnelor de circulație, a semafoarelor sau a luminilor vehiculelor. În schimb, modelele din categoria 4, foarte închise la culoare, sunt interzise la volan, deoarece reduc prea mult luminozitatea și pot face imposibilă perceperea corectă a drumului.

Moda a adus în prim-plan ochelarii cu lentile galbene, albastre sau în nuanțe extravagante. Cu toate acestea, medicii oftalmologi avertizează: aceștia distorsionează percepția culorilor și pot pune probleme în trafic. De exemplu, semafoarele și semnele de circulație nu mai sunt vizibile corect, ceea ce poate provoca accidente. Mai ales în condiții de luminozitate scăzută, cum este amurgul, acești ochelari devin periculoși.

Pentru cei care au nevoie de corecție optică și acest lucru este menționat în permisul de conducere, este obligatoriu ca ochelarii de soare să fie prevăzuți cu dioptrii corespunzătoare. Conducerea fără aceștia poate aduce o amendă de 25 de euro și, mai grav, un risc major de accidente.

Ochelarii polarizați rămân cei mai siguri pentru condus. Ei reduc reflexiile deranjante cauzate de bălți, carosabil ud sau suprafețe metalice, oferind o vizibilitate clară. În plus, specialiștii recomandă rame înguste, care să nu obstrucționeze câmpul vizual, și lentile de calitate, care să nu distorsioneze imaginea.

Ochelarii de soare sunt un aliat esențial la volan, dar alegerea modelului greșit poate transforma un simplu accesoriu într-un pericol real în trafic.

Un tratament revoluționar promite să schimbe viața a milioane de oameni care, odată trecuți de 40 de ani, se confruntă cu nevoia ochelarilor de citit. În Statele Unite, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a aprobat Vizz, primele picături oftalmologice capabile să redea vederea de aproape în doar 30 de minute de la administrare.

Medicamentul a fost dezvoltat de compania americană LENZ Therapeutics și reprezintă o premieră medicală pentru tratarea prezbiopiei – tulburarea vizuală cauzată de pierderea elasticității cristalinului, care face dificilă focalizarea obiectelor aflate la mică distanță.

Potrivit producătorului, o singură aplicare a soluției asigură până la 10 ore de vedere clară la apropiere, reducând sau chiar eliminând nevoia ochelarilor de citit. Specialiștii susțin că tratamentul ar putea deveni în scurt timp un nou standard de îngrijire pentru această afecțiune care afectează peste un miliard de persoane la nivel mondial. Mai mult aici.