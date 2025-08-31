Schimbare pentru obținerea permisului de conducere. O serie de modificări propuse la legislația rutieră au fost prezentate luni, inclusiv posibile interdicții de conducere pentru persoanele de peste 70 de ani care nu trec testele oftalmologice obligatorii.

Au existat și solicitări pentru introducerea permiselor gradate, care ar impune limite pentru șoferii începători, cum ar fi interzicerea transportului de pasageri de aceeași vârstă pentru o perioadă, după ce aceștia promovează examenul practic, relatează BBC.

Ministrul Justiției, Alex Davies-Jones, a declarat pentru BBC că nu există planuri de a introduce astfel de măsuri din cauza temerii că ar putea „discrimina” părinții sau îngrijitorii tineri.

Guvernul a anunțat o modificare radicală a legislației rutiere din Marea Britanie. Se așteaptă ca schimbările să fie incluse într-o nouă strategie de siguranță rutieră care urmează să fie publicată în toamnă.

Propunerile includ măsuri care interzic șoferilor cu vârsta peste 70 de ani să conducă mașina dacă nu trec testele oftalmologice obligatorii.

Măsura vine după ce o anchetă privind patru decese cauzate de șoferi cu deficiențe de vedere a determinat un medic legist să numească sistemul de permise de conducere din Marea Britanie „cel mai lax din Europa”.

Alte planuri ar implica reducerea limitei de conducere sub influența alcoolului în Anglia și Țara Galilor pentru a fi în conformitate cu legile Scoției și scăderea punctelor pe permis pentru persoanele care nu poartă centura de siguranță, lucru pe care Davies-Jones l-a menționat ca parte a planurilor guvernului de a proteja șoferii mai tineri.

Întrebat de ce nu au fost incluse permisele gradate, acesta declarat pentru BBC: „Considerăm că ar putea viza excesiv șoferii mai tineri și i-ar discrimina în mod nedrept, în special pe cei care sunt părinți tineri, îngrijitori tineri, pentru cei care lucrează”.

Activiștii au solicitat anterior restricții similare, argumentând că șoferilor începători nu ar trebui să li se permită să transporte pasageri cu vârsta de 25 de ani sau mai puțin, pentru o perioadă inițială, sau până la vârsta de 20 de ani, cu excepția cazului în care sunt însoțiți de un adult mai în vârstă.

RAC a insistat asupra unor astfel de limite în cadrul unui sistem de permise de conducere graduale.

O perioadă de învățare de minimum șase luni pentru șoferii cursanți înainte de a fi eligibili pentru un test practic

Introducerea unor restricții de circulație în anumite ore, cel mai probabil noaptea târziu

Reducerea limitei legale de alcool la conducere sau zero alcool