Un bărbat din România a povestit recent, într-o postare pe Facebook, cum a fost amendat de autoritățile din Elveția pentru o depășire minoră de viteză. Conform documentului emis la data de 14 august 2025, el a fost surprins conducând cu 56 km/h într-o zonă unde limita era de 50 km/h.

După aplicarea marjei legale de toleranță de 5 km/h, autoritățile au reținut o depășire de doar 1 km/h.

Cu toate acestea, amenda totală a fost de 80 de franci elvețieni – echivalentul a aproximativ 420 de lei. Din această sumă, 40 de franci au reprezentat sancțiunea propriu-zisă, iar alți 40 de franci – cheltuieli administrative.

Bărbatul a remarcat, într-un ton admirativ, că i s-a aplicat o toleranță clar reglementată și că sancțiunea a fost fermă, dar transparentă. El a adăugat că și-ar dori ca România să urmeze un sistem similar, în care regulile sunt clare și aplicate fără ambiguități.

„Mi-a venit acasă o amendă de circulație din Elveția. Au fost îngăduitori, mi-au permis să am 5 km/h marjă de eroare peste limita admisă la locul faptei. M-au ars pentru 1 km/h în plus. 80 de franci. O să plătesc, ce să fac? Mi-ar plăcea să fie așa și în România”, a scris el pe Facebook.

Potrivit legislației elvețiene, amenzile nu sunt opționale. Dacă nu sunt achitate, pot fi transformate în pedepse cu închisoarea. Conform articolului 106, alineatul 2 din Codul Penal elvețian, în cazul neachitării culpabile a amenzii, aceasta poate fi înlocuită cu o zi de detenție. Această măsură este una extremă și se aplică doar în ultimă instanță, după ce toate celelalte opțiuni au fost epuizate.

Un alt caz, apărut recent în presa elvețiană, oferă o perspectivă diferită, dar relevantă. Un om de afaceri din Lausanne a fost surprins circulând cu 27 km/h peste limita legală. Nu este la prima abatere, iar autoritățile au aplicat o amendă de 90.000 de franci elvețieni (aproximativ 95.400 euro).

Cum s-a ajuns la această sumă? Cantonul Vaud, unde s-a produs incidentul, are un sistem legal care permite stabilirea sancțiunilor în funcție de venitul și averea contravenientului. Codul penal din acest canton prevede că amenzile trebuie adaptate situației personale și economice a persoanei, inclusiv venitul lunar, bunurile deținute, stilul de viață și nevoile familiei.

În acest context, sancțiunile nu sunt doar punitive, ci și proporționale cu capacitatea financiară a celui amendat. Acest principiu de echitate urmărește ca o amendă să aibă același impact pentru toți, indiferent de statutul social sau economic.