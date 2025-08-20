Dacă mașina de serviciu este monitorizată prin GPS, angajatul trebuie să știe că are anumite drepturi. Mulți șoferi nu știu, de exemplu, ce se întâmplă cu informațiile stocate de angajator.

Unii nici măcar nu au fost informați că vehiculul este monitorizat. Legea permite folosirea sistemelor de localizare, dar numai dacă sunt respectate reguli precise. Patronii care nu respectă aceste reguli riscă sancțiuni importante.

Pentru ca monitorizarea GPS a mașinilor de serviciu să fie legală, angajatorul trebuie să informeze angajatul în scris înainte de instalarea dispozitivului. Această notificare trebuie să includă scopul monitorizării, modul de utilizare a datelor și perioada de stocare.

Scopul monitorizării trebuie să fie justificat și legitim. Printre exemple se numără securizarea bunurilor transportate sau a vehiculului, optimizarea rutelor și prevenirea folosirii mașinii în interes personal.

Perioada de monitorizare este, de asemenea, limitată. Dacă mașina este folosită și în scop personal, GPS-ul trebuie dezactivat în afara orelor de program, scrie Promotor.

Legea nr. 190/2018 stabilește că durata stocării datelor nu trebuie să depășească 30 de zile. Dacă aceste reguli nu sunt respectate, monitorizarea poate fi considerată abuzivă. Angajații pot sesiza atunci ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal). Autoritatea poate aplica amenzi și avertismente pentru nerespectarea legii.

Un patron a decis să instaleze GPS pe toate vehiculele firmei, fără să informeze angajații oficial. Ulterior, un angajat concediat a sesizat ANSPDCP cu privire la această practică.

Raportul autorității arată că datele au fost colectate timp de șase luni și prelucrate chiar și după ce angajatul nu mai făcea parte din firmă. Autoritatea a precizat că angajatorul nu a prezentat dovezi că a folosit metode mai puțin intruzive pentru atingerea scopului prelucrării, legat în principal de întocmirea foilor de parcurs și a pontajului lunar.

„În cadrul investigației demarate, s-a constatat că operatorul a prelucrat datele petentului, colectate prin intermediul sistemului de monitorizare GPS instalat pe mașina de serviciu, pe o perioadă de 6 luni și a continuat să le prelucreze și ulterior datei la care acesta nu mai era angajat al societății, fără să prezinte dovezi din care să rezulte că anterior a folosit alte metode mai puțin intruzive pentru atingerea scopului prelucrării, legat în principal de întocmirea foilor de parcurs și a pontajului lunar”, se arată în raportul pe anul 2024 al ANSPDCP.

Ca urmare, ANSPDCP a decis următoarele măsuri:

amendă de 9.947,6 lei (aproximativ 2.000 euro);

avertisment pentru încălcarea articolelor 12, 13 și 14 din GDPR;

reevaluarea necesității monitorizării GPS a autoturismelor de serviciu;

asigurarea informării transparente, corecte și complete a tuturor angajaților;

limitarea perioadei de stocare a datelor.

După primirea sancțiunii, patronul a hotărât să îndepărteze toate dispozitivele GPS de pe mașinile de muncă.

Angajații trebuie să fie informați despre modul în care datele colectate prin GPS sunt utilizate. Informațiile reprezintă date cu caracter personal și trebuie protejate conform legislației. În cazul monitorizării abuzive, angajații au dreptul să sesizeze ANSPDCP. Autoritatea poate verifica orice practică de supraveghere și poate aplica amenzi substanțiale.

Respectarea regulilor asigură transparență și protecția drepturilor angajaților. Monitorizarea GPS rămâne legală doar dacă este justificată, proporțională și efectuată în limitele stabilite de lege. Angajații au dreptul să cunoască scopul monitorizării, durata stocării datelor și modul în care acestea sunt utilizate.