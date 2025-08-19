Poliția de Frontieră Română atrage atenția transportatorilor rutieri asupra unor restricții temporare de trafic ce vor fi aplicate pe întreg teritoriul Ungariei în perioada 19–20 august 2025.

Potrivit autorităților maghiare, măsura vizează vehiculele de marfă cu o capacitate mai mare de 7,5 tone și este impusă cu ocazia Zilei Sfântului Ștefan, sărbătoare națională în Ungaria.

Restricțiile vor intra în vigoare marți, 19 august, la ora 23.00 (ora României) și se vor menține până miercuri, 20 august, ora 23.00 (ora României). În acest interval, camioanele de mare tonaj nu vor putea circula pe drumurile publice ungare.

Decizia are rolul de a asigura fluidizarea traficului rutier și de a facilita desfășurarea în condiții optime a manifestărilor prilejuite de sărbătoarea națională.

Reprezentanții Poliției de Frontieră le recomandă șoferilor profesioniști să își organizeze rutele din timp, pentru a evita timpii de așteptare și eventualele blocaje la punctele de trecere a frontierei. Totodată, conducătorii auto sunt sfătuiți să consulte periodic sursele oficiale de informare. Actualizări privind restricțiile de circulație pot fi accesate pe portalul dedicat al autorităților maghiare, scrie utinform.hu.

Ungaria își sărbătorește anual, pe 19 august, Ziua Națională, dedicată Sfântului Rege Ștefan, fondatorul statului și primul monarh creștin al maghiarilor.

Data de 20 august are o semnificație dublă: evocă momentul nașterii instituțiilor statale medievale și, în același timp, simbolizează identitatea și coeziunea unei națiuni aflate la confluența dintre tradiție și modernitate.

Fiul ducelui Géza și al Saroltei, Vajk s-a născut în anul 957 la Esztergom. După moartea tatălui său, a câștigat tronul în urma unei dispute sângeroase cu rivalul Koppány, consolidându-și astfel poziția. Botezat în anul 1000 sub numele de Ștefan, a primit din partea Papei Silvestru al II-lea o coroană de aur care i-a consfințit statutul de rege creștin.

În domnia sa, Ștefan I a unit triburile maghiare, a impus un sistem juridic de inspirație occidentală și a întemeiat instituții religioase puternice – opt arhiepiscopii și peste 30 de comitate. Totodată, a reglementat viața socială și economică, de la respectarea duminicii ca zi de rugăciune până la protejarea proprietății private.

A murit în anul 1038, la Székesfehérvár, fiind canonizat în 1083. Ziua de 20 august a devenit atunci sărbătoare dedicată Sfântului Ștefan și a rămas, până astăzi, reper fundamental pentru identitatea națională ungară.

În perioada comunistă, sărbătoarea a fost abolită și transformată, din 1950, în „Ziua Constituției”, iar ulterior în „Sărbătoarea recoltei”. După căderea regimului, în 1990, ziua de 20 august a fost reinstaurată ca Zi Națională sub titulatura tradițională, reafirmând legătura maghiarilor cu valorile creștine și europene.

Cu o populație de circa 10 milioane de locuitori și o suprafață de 93.030 km², Ungaria este amplasată în centrul Europei, în Bazinul Carpatic. Budapesta, capitala de pe Dunăre, rămâne una dintre destinațiile turistice de top ale continentului, apreciată pentru bogăția culturală, istorică și gastronomică.

Stat membru al Uniunii Europene din 2004 și al spațiului Schengen din 2007, Ungaria are o economie diversificată, cu ramuri puternice în industria alimentară, chimică, farmaceutică și IT. Germania, Austria și China se numără printre partenerii săi comerciali de prim-plan.

Relațiile diplomatice româno-ungare datează din 1920 și au fost ridicate la nivel de ambasadă în 1954. Tratatul de bună vecinătate semnat la Timișoara în 1996 și parteneriatul strategic din 2002 au consolidat cooperarea bilaterală. Ungaria rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai României, schimburile comerciale depășind anual 7 miliarde de euro.