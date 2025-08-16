Modificările au fost comunicate Poliției de Frontieră Române de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care a precizat că decizia a fost luată de Ministerul Construcțiilor și Transporturilor din Ungaria, cu scopul de a adapta traficul de mare tonaj la condițiile speciale din acest sfârșit de săptămână.

În mod normal, potrivit Decretului Guvernamental 190/2008, aceste restricții se aplică pe întreaga durată a sfârșitului de săptămână, vizând camioanele de mare tonaj, pentru a reduce aglomerația și riscurile în trafic.

Totuși, având în vedere temperaturile ridicate prognozate și necesitatea desfășurării transportului de mărfuri în condiții optime, autoritățile ungare au decis reducerea intervalelor orare în care restricțiile vor fi aplicate. Această măsură are scopul de a permite camioanelor să circule mai eficient, evitând în același timp disconfortul cauzat de aglomerație și condițiile climatice extreme.

„Poliţia de Frontieră Română a fost informată de către Ministerului Afacerilor Externe cu privire la faptul că autorităţile ungare, prin Ministerul Construcţiilor şi Transportului din Ungaria, au decis modificarea temporară a restricţiilor de circulaţie pentru camioanele de mare tonaj (peste 7,5 tone), aplicabile în perioada 16–17 august 2025”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Astfel, noile perioade de restricție pentru camioanele de peste 7,5 tone sunt următoarele: sâmbătă, 16 august 2025, între orele 16:00 și 23:00, și duminică, 17 august 2025, între orele 07:00 și 23:00, conform orei din România. În aceste intervale, camioanele nu vor putea circula pe drumurile publice din Ungaria, iar transportatorii trebuie să-și planifice rutele astfel încât să respecte aceste reglementări temporare.

Pentru a asigura o informare corectă și actualizată, Poliția de Frontieră Română recomandă transportatorilor să consulte site-ul oficial al autorităților ungare, unde se pot găsi informații suplimentare și actualizări în timp real privind restricțiile de circulație pentru camioanele de mare tonaj. Aceasta este o măsură importantă pentru evitarea sancțiunilor și pentru planificarea eficientă a transportului internațional pe ruta România-Ungaria în această perioadă.

În mod normal, restricțiile de circulație pentru camioane în Ungaria se aplică în zilele de sâmbătă și duminică, de obicei de la ora 06:00 până la ora 22:00, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone. Aceste restricții pot varia în funcție de condițiile meteorologice și pot fi modificate sau ridicate în anumite cazuri, cum ar fi în timpul caniculei.