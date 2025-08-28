Guvernul a aprobat o ordonanță prin care sunt majorate tarifele de utilizare a drumurilor naționale și taxele de trecere a podurilor peste Dunăre, în cadrul Pachetului 1 de măsuri fiscal-bugetare.

„Prin actul normativ se instituie actualizarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naţionale din România, în conformitate cu prevederile incluse în Pachetul 1 de măsuri fiscal-bugetare”, precizează executivul în comunicatul de presă emis după ședința de guvern.

Potrivit executivului, modificările vizează atât rovinieta, cât și nivelul amenzilor aplicate pentru lipsa acesteia sau a peajului.

Rovinieta este obligatorie pentru toate vehiculele care circulă pe drumurile naționale din România, iar tarifele diferă considerabil în funcție de categoria și dimensiunea acestora.

Pentru autoturisme, tarifele cresc semnificativ:

de la 2,5 la 3,5 euro pentru o zi;

de la 3,3 la 6 euro pentru 10 zile;

de la 5,3 la 9,5 euro pentru 30 de zile;

de la 8,4 la 15 euro pentru 60 de zile;

de la 28 la 50 de euro pentru 12 luni.

Categoria B – Vehicule de transport marfă cu MTMA ≤ 3,5 tone:

Valabilitate 1 zi: 8,6 euro

Valabilitate 10 zile: 11,5 euro

Valabilitate 30 zile: 18,2 euro

Valabilitate 60 zile: 28,8 euro

Valabilitate 12 luni: 96 euro

Categoria C – Vehicule de transport marfă cu 3,5 tone < MTMA ≤ 7,5 tone:

Valabilitate 1 zi: 4 euro

Valabilitate 7 zile: 16 euro

Valabilitate 30 zile: 32 euro

Valabilitate 12 luni: 320 euro

Categoria D – Vehicule de transport marfă cu 7,5 tone < MTMA < 12 tone:

Valabilitate 1 zi: 7 euro

Valabilitate 7 zile: 28 euro

Valabilitate 30 zile: 56 euro

Valabilitate 12 luni: 560 euro

Categoria E – Vehicule de transport marfă cu MTMA ≥ 12 tone și maximum 3 axe:

Valabilitate 1 zi: 9 euro

Valabilitate 7 zile: 36 euro

Valabilitate 30 zile: 72 euro

Valabilitate 12 luni: 720 euro

Categoria F – Vehicule de transport marfă cu MTMA ≥ 12 tone și minimum 4 axe:

Valabilitate 1 zi: 11 euro

Valabilitate 7 zile: 55 euro

Valabilitate 30 zile: 121 euro

Valabilitate 12 luni: 1.210 euro

Categoria G – Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri și maximum 23 locuri:

Valabilitate 1 zi: 4 euro

Valabilitate 7 zile: 16 euro

Valabilitate 30 zile: 32 euro

Valabilitate 12 luni: 320 euro

Categoria H – Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 locuri:

Valabilitate 1 zi: 7 euro

Valabilitate 7 zile: 28 euro

Valabilitate 30 zile: 56 euro

Valabilitate 12 luni: 560 euro

Șoferii prinși fără rovinietă vor plăti amenzi mai mari: de la actualul interval de 275–550 lei, acestea vor urca la 500–1.000 lei.

De asemenea, pentru neplata peajului, amenzile minime cresc de la 130 la 190 de lei, iar cele maxime de la 260 la 380 de lei.

Calculul s-a făcut raportat la taxa pentru podul de la Fetești – de zece ori tariful pentru amenda minimă și de douăzeci de ori pentru cea maximă.

Actul normativ introduce noi tarife de trecere pentru:

Podul de pe DN 2A între Giurgeni și Vadu Oii;

Podurile de pe Autostrada A2 între Fetești și Cernavodă.

Pentru autoturisme, costurile vor fi:

19 lei (față de 13 lei) pentru o trecere între Fetești și Cernavodă;

16 lei (față de 11 lei) pentru o trecere între Giurgeni și Vadu Oii.

Taxele pentru vehiculele de mare tonaj cresc proporțional, conform anexelor ordonanței.

Executivul estimează că majorarea acestor tarife va aduce un impact bugetar de aproximativ 30 milioane de euro.

Noile prevederi intră în vigoare la 10 zile după publicarea ordonanței în Monitorul Oficial.

Rovinietele și taxele de pod achitate anterior rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost cumpărate.