Din cuprinsul articolului

De la 8 septembrie se modifică tarifele și amenzile de rovinietă și peaj pentru vehiculele de transport

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, începând de luni, 8 septembrie 2025, tarifele și cuantumul amenzilor contravenționale pentru rovinietă și peaj se modifică în conformitate cu OG nr. 23/2025 pentru modificarea și completarea OG nr.15/2002.

Tot în conformitate cu prevederile OG nr. 23/2025 se modifică și tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vădu Oii.

De la 1 septembrie 2025, prețul rovinietei s-a modificat pentru autoturisme

Vă amintim faptul că de la 1 septembrie 2025, prețul rovinietei s-a modificat pentru autoturisme, potrivit Legii nr, 141/2025, precum și cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei valabile, de la 500 lei (valoarea minimă) la 1.000 lei (valoarea maximă).

Mai jos regăsiți tabelul actualizat cu tarifele și cuantumul amenzilor contravenționale pentru rovinietă și peaj.

1. Nivelul tarifului de utilizare a drumurilor naționale (rovinieta)

 

Categorie

  

Tip vehicul

 Durata de utilizare Tarif (euro) (TVA inclus)
A Autoturisme 1 zi 3,5
10 zile 6,0
30 de zile 9,5
60 de zile 15,0
12 luni 50,0
B Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone 1 zi 10,0
10 zile 13,5
30 de zile 21,5
60 de zile 34,0
12 luni 114,0
C Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone 1 zi 7,5
7 zile 19,0
30 de zile 38,0
12 luni 380,0
D Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone 1 zi 13,0
7 zile 33,0
30 de zile 66,5
12 luni 665,0
E Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) 1 zi 17,0
7 zile 42,5
30 de zile 85,5
12 luni 855,0
F Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) 1 zi 28,5
7 zile 71,0
30 de zile 142,5
12 luni 1.425,0
G Vehicul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 1 zi 7,5
7 zile 19,0
30 de zile 38,0
12 luni 380,0
H Vehicul de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 1 zi 13,0
7 zile 33,0
30 de zile 66,5
12 luni 665,0

Cuantumul amenzii contravenționale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile

 

 

 

 

Tipul vehiculului

 Cuantumul amenzii

contravenționale (lei)
Minim Maxim
A Autoturisme 500 1.000
B Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mica sau egală cu 3,5 tone 1.140 2.280
C Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și 3.800 7.600
mai mică sau egală cu 7,5 tone
D Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone 6.650 13.300
E Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) 8.550 17.100
F Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) 14.250 28.500
G Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)  

3.800

  

7.600
H Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 6.650 13.300

2. Nivelul tarifelor de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă

Nr. crt.  

Categorie vehicul rutier

 Tarif – lei (cu TVA inclus) Nr. de treceri
1 a)  Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme

b)  Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

 19,00 1
38,00 2
304,00 20
2 a)  Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

b)  Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

 69,00 1
137,00 2
 

 

1.195,00

  

 

20
3 a)  Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

b)  Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

 94,00 1
187,00 2
 

1.628,00

  

20
4 Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 133,00 1
266,00 2
2.315,00 20

Cuantumul amenzii contravenționale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei peajului valabil

 

Tip vehicul

 Cuantumul amenzii contravenționale (lei)
minim maxim
1 a)  Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto – autoturisme

b)  Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

  

 

190

  

 

380
2 a)  Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, și maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto

b)  Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

  

 

 

 

690

  

 

 

 

1.380
3 a)  Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

b)  Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

  

 

 

940

  

 

 

1.880
4 Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane  

1.330

  

2.660

3. Nivelul tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vădu Oii

Nr crt  

Categorie vehicul rutier

 Tarif-lei (cu TVA inclus) Nr.de treceri  

Valabilitate
 

 

 

 

1.

  

 

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme

 16,00 1 o trecere
 

257,00

  

20

 până la 31 decembrie
0,00 nelimitat 23 decembrie
 

0,00

  

nelimitat

 6 luni calendarisice pentru riverani
b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 16,00 1 o trecere
 

257,00

  

20

 până la 31 decembrie
 

 

 

2

 a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de

9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

 38,00 1 o trecere
 

662,00

  

20

 până la 31 decembrie
b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 38,00 1 o trecere
 

662,00

  

20

 până la 31 decembrie
 

 

 

3.

 a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 63,00 1 o trecere
1.095,00 20 până       la              31 decembrie
b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 63,00 1 o trecere
 

1.095,00

  

20

 până       la              31 decembrie
 

4.

 Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 94,00 1 o trecere
 

1.628,00

  

20

 până       la              31 decembrie