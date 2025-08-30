Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 31 august (duminică) ora 23:30 – 1 septembrie (luni) ora 00:30, emiterea rovinietelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/ electronice (terminale) va fi suspendată.

Această scurtă suspendare de o oră este ncesară pentru actualizarea în Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR a informațiilor privind nivelul tarifului de utilizare (rovinieta) aplicabil în cazul autoturismelor, ca urmare a prevederilor Legii nr. 141/2025 privind unele masuri fiscal – bugetare. În acest sens, atașăm mai jos tabelul cu tarifele pentru rovinietă aplicabile în cazul autoturismelor, valabile începând cu data de 1 septembrie.

categoria tipul vehiculului Durata de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania Tarif [EURO] (TVA inclus) A autoturism 1 zi 3.5 10 zile 6.0 30 zile 9.5 60 zile 15.0 12 luni 50.0

CNAIR reamintește utilizatorilor rețelei rutiere de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că au posibilitatea de a achita în avans Rovinieta, tarifele achitate anterior datei de 01.09.2025 menținându-și valabilitatea.

De asemenea, se schimbă și cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei pentru autoturisme, după cum urmează: de la 275 la 500 lei (valoarea minimă) și de la 550 la 1.000 lei (valoarea maximă). În ceea ce privește tarifele achitate înainte de data de 1 septembrie, acestea rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise.

CNAIR le reamintește conducătorilor auto că atât rovinieta, cât și peajul (tariful de trecere pentru utilizarea podurilor dintre Fetești și Cernavodă) pot fi achitate astfel: