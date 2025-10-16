Potrivit proiectului, cetățenii din afara UE, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene vor putea obține un permis de ședere temporară valabil cinci ani, reînnoibil, dacă investesc cel puțin 400.000 de euro în România. În același permis pot fi incluși și membrii familiei investitorului.

Investițiile eligibile pot fi făcute sub mai multe forme: achiziționarea de titluri de stat românești, cumpărarea uneia sau mai multor proprietăți imobiliare păstrate timp de minimum cinci ani, investiții în fonduri de investiții autorizate în România sau achiziționarea de acțiuni la companii românești listate la Bursa de Valori București. Alte tipuri de investiții pot fi adăugate ulterior, prin ordin comun al Ministerului Economiei și al Ministerului Afacerilor Interne, adaptând pragul valoric corespunzător.

Solicitanții trebuie să aibă cel puțin 18 ani, un document valabil de trecere a frontierei și să nu figureze în bazele de date ale autorităților române sau europene pentru refuzul intrării.

De asemenea, nu trebuie să fi fost condamnați penal, să nu fie cercetați în cauze penale și să nu prezinte riscuri pentru securitatea națională. Investitorii trebuie să dovedească proveniența legală a fondurilor și să dețină o asigurare medicală valabilă pe teritoriul României.

Proiectul prevede că, dacă un investitor retrage total sau parțial suma investită înainte de expirarea celor cinci ani, autoritățile pot revoca permisul de ședere. Totuși, investitorul are la dispoziție 60 de zile pentru a înlocui investiția retrasă cu o alta, de valoare cel puțin egală.

El trebuie să anunțe Inspectoratul General pentru Imigrări și Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) în cel mult 30 de zile de la modificarea investiției.

„În cazul în care investitorul retrage parţial sau total investiţia înainte de împlinirea termenului de 5 ani, autorităţile competente pot dispune revocarea permisului de şedere. Revocarea nu va avea loc dacă investitorul, în termen de 60 de zile, înlocuieşte investiţia retrasă cu o altă investiţie eligibilă de valoare cel puţin egală. Investitorul are obligaţia de a notifica Inspectoratul General pentru Imigrări din România şi Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE) în termen de 30 zile de la modificarea investiţiei”, mai prevede proiectul.

Senatorul PNL Glad Varga, unul dintre inițiatori, a explicat că programul se referă la rezidență, nu la acordarea cetățeniei, și are scopul de a aduce bani reali în economie. Acesta a menționat că România are nevoie de capital nou pentru proiecte din imobiliare, companii românești, fonduri de investiții sau titluri de stat.

În opinia sa, măsura ar stimula investițiile private, ar crea locuri de muncă și ar contribui la dezvoltarea regiunilor mai puțin prospere.

„Vorbim despre rezidenţă, nu cetăţenie. Despre bani reali, investiţi în proiecte reale, cu impact în comunităţi. De ce? Pentru că România are nevoie de capital nou: în imobiliare, companii româneşti, titluri de stat, fonduri de investiţii sau proiecte locale. E o şansă de a atrage resurse private, fără birocraţie şi fără a depinde doar de fonduri publice. (…) România câştigă capital privat pentru proiecte productive, locuri de muncă şi venituri bugetare, investiţii în oraşe şi judeţe mai puţin dezvoltate, mai multă încredere din partea investitorilor internaţionali”, a scris pe Facebook senatorul PNL Glad Varga.

Inițiatorii au subliniat că programul se inspiră din modele europene similare, dar are filtre mai stricte și o orientare clară spre economia reală, nu spre specula imobiliară. Proiectul de lege urmează să fie dezbătut mai întâi în Senat, care este primul for legislativ sesizat.