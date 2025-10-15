Comisia Europeană intenționează să propună reguli pentru a limita problema mare a închirierilor pe termen scurt prin platforme precum Airbnb și Booking.com pentru a ajuta persoanele care se confruntă cu dificultăți în a-și permite o locuință, a spus primul comisar pentru locuințe din istoria UE, Dan Jørgensen. În opinia sa, este momentul ca Bruxellesul să trateze cu seriozitate problema locuințelor, altfel populiștii anti-UE, care nu au soluții pentru lipsa locuințelor accesibile, vor profita.

El a explicat că, dacă decidenții politici nu recunosc că problema locuințelor este una socială și nu iau măsuri, atunci populiștii anti-UE vor câștiga. Jørgensen a adăugat că Bruxelles-ul nu a reușit până acum să rezolve anumite aspecte esențiale ale crizei locuințelor.

Jørgensen are misiunea de a crea primul plan al UE pentru locuințe accesibile, care va fi prezentat în decembrie. El a menționat că data publicării a fost avansată față de 2026 din cauza urgenței „crizei sociale”.

Deși Bruxelles-ul a evitat de obicei să se implice în politica locuințelor, Jørgensen a spus că este o problemă care ține și de UE. El a precizat că viitorul plan va include domenii în care UE are competențe clare și unde nu s-au atins rezultatele așteptate, iar unul dintre aceste domenii este închirierile pe termen scurt, care necesită reguli europene mai stricte.

„Dacă noi, în calitate de decidenți politici, nu luăm în serios această problemă și nu recunoaștem că este o problemă socială care necesită măsuri, atunci… populiștii anti-UE vor câștiga”, a spus Jørgensen, adăugând că Bruxelles-ul „nu a reușit până acum să rezolve” unele dintre elementele cheie ale crizei locuințelor. „Viitorul plan privind locuințele va acoperi domenii în care este foarte clar că [locuințele] sunt o competență europeană și în care nu am reușit să ne îndeplinim obligațiile până în prezent… Unul dintre aceste domenii este cel al închirierilor pe termen scurt, unde avem nevoie de mai multe norme europene”, a adăugat Jørgensen.

În ultimii ani, închirierea pe termen scurt prin platforme precum Airbnb a crescut rapid în orașele europene și a fost considerată responsabilă pentru scumpirea chiriilor, obligând localnicii să părăsească centrul orașelor și transformând cartierele rezidențiale în zone turistice. Jørgensen a spus că închirierea pe termen scurt reprezintă o problemă mare în multe orașe, fără a da detalii despre site-uri sau propuneri concrete.

Problema închirierilor pe termen scurt apare într-un context de creștere generală a prețurilor la locuințe și chiriilor. Între anii 2010 și 2023, prețurile locuințelor în UE au crescut cu 48 %, iar chiriile cu 22 %, în timp ce inflația a fost de 36 %, potrivit Eurostat. În unele țări, creșterile au fost mult mai mari: chiriile au urcat cu 211 % în Estonia, 169 % în Lituania și 98 % în Irlanda.

Jørgensen spune că planul UE pentru locuințe accesibile va aborda problema transformării locuințelor în obiect de speculație, explicând că atunci când locuințele devin doar marfă, fără să se țină cont de restul societății, apar probleme. El a refuzat să dea detalii despre politică, totuși a precizat că Bruxelles-ul studiază ce au făcut statele membre pentru a reduce această problemă, cum ar fi obligarea dezvoltatorilor să construiască un anumit procent de locuințe accesibile.

Jørgensen a menționat că Bruxelles-ul are câteva idei mai radicale care ar putea pune la încercare legislația UE. De exemplu, Spania vrea să aplice o taxă de 100 % pe proprietățile cumpărate de rezidenți din afara UE, iar europarlamentarii socialiști vor ca Bruxelles-ul să ia în considerare interzicerea achizițiilor imobiliare de către străini.

Jørgensen a mai precizat că Bruxelles-ul analizează și modalități de a proteja mai bine drepturile chiriașilor, precum și relaxarea regulilor privind ajutoarele de stat, pentru a permite guvernelor să ofere subvenții sau scutiri fiscale companiilor imobiliare.