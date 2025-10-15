Europarlamentarul PSD ,Gabriela Firea, trage un semnal de alarmă cu privire la criza locuințelor care afectează tot mai multe state europene și susține necesitatea unei strategii comune la nivelul Uniunii Europene pentru a garanta accesul tuturor cetățenilor la o locuință decentă.

Fosta primăriță a Capitalei arată că Grupul S&D (Socialiștii și Democrații Europeni) din Parlamentul European, din care fac parte toți eurodeputații social-democrați români, a elaborat un document amplu ce conține măsuri concrete pentru rezolvarea crizei locative și sprijinirea categoriilor vulnerabile.

Gabriela Firea subliniază, într-o postare publicată pe rețelele de socializare, că „locuințele sunt un drept social, nu privilegii sau bunuri pe care și le pot permite doar bogații!”.

Potrivit acesteia, în întreaga Europă, chiriile au crescut alarmant, iar tinerii și familiile tinere se confruntă cu dificultăți tot mai mari în a-și permite o locuință proprie.

„Chiriile cresc în toată Europa iar puțini tineri își mai permit să cumpere în rate. UE are nevoie de o strategia privind locuirea!”, afirmă Firea.

În documentul elaborat de Grupul S&D sunt propuse o serie de măsuri menite să ofere soluții sustenabile pentru această criză. Printre acestea se numără:

-Alocarea a 300 de miliarde de euro pentru construcția și modernizarea locuințelor accesibile;

-Stabilirea unor reguli mai clare pentru chirii, astfel încât familiile să nu mai poată fi evacuate abuziv;

-Interzicerea speculațiilor imobiliare și a achizițiilor speculative de locuințe;

-Sprijin suplimentar pentru tineri și crearea unui nou standard european de protecție împotriva lipsei de adăpost;

-Reforma Pactului de Stabilitate, astfel încât investițiile în locuințe să fie considerate investiții în demnitate și viitor, nu simple cheltuieli bugetare.

Firea precizează că scopul acestui demers este de a construi o Europă mai echitabilă și mai atentă la nevoile generațiilor viitoare. În documentul eurodeputaților se subliniază că mulți cetățeni europeni, deși muncesc zilnic, ajung să se mute frecvent din cauza chiriilor exagerate care le lasă foarte puțini bani pentru alte cheltuieli.

„Tocmai de aceea, planul este demersul obligatoriu pentru a ne asigura că putem ghida Europa spre mai multă echitate și grijă pentru generația de mâine. Susțin această inițiativă care transformă accesul la locuință într-un drept real, garantat pentru toți europenii”, mai scrie Gabriela Firea.

Europarlamentarul consideră că un astfel de plan european este esențial pentru a restabili echilibrul social, a combate inegalitățile și a oferi tinerilor șansa de a-și construi un viitor stabil. Ea amintește că dreptul la o locuință decentă este recunoscut în numeroase documente internaționale, dar rămâne, în practică, inaccesibil pentru milioane de oameni din Uniunea Europeană.