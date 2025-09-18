Europarlamentara Gabriela Firea a informat joi, printr-o postare pe rețelele de socializare, că eforturile deputaților social-democrați din Parlamentul European au dus la introducerea pe agenda Comisiei Europene a unor măsuri cu impact social semnificativ.

Acestea au ca scop îmbunătățirea nivelului de trai pentru români, dar și pentru ceilalți cetățeni ai Uniunii Europene.

„Măsuri sociale care să facă viața mai bună pentru români și pentru toți cetățenii europeni vor fi promovate de Comisia Europeană, datorită eforturilor deputaților social-democrați din Parlamentul European!”, a scris Gabriela Firea.

Ea a subliniat, în continuare, că președinta Comisiei Europene a prezentat în plenul de la Strasbourg, în cadrul discursului privind Starea Uniunii, o serie de angajamente cu accent social. Potrivit europarlamentarei, aceste obiective au fost incluse în urma demersurilor făcute de reprezentanții social-democrați în legislativul european.

Firea a evidențiat câteva dintre măsurile anunțate. Prima vizează lansarea unei strategii europene de combatere a sărăciei până în anul 2050, alături de o garanție solidă destinată copiilor, care să îi protejeze de lipsuri.

„Adulții și copiii din România sunt cei mai expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială”, a precizat aceasta, adăugând că noul plan european poate oferi șanse reale pentru reducerea acestor probleme.

Un alt obiectiv important este crearea unui program european pentru asigurarea unor locuințe la prețuri accesibile. În mesajul său, Gabriela Firea a arătat că, în România, costurile locuințelor au crescut în ultimul deceniu cu aproape 50%, pe fondul majorării prețurilor la materialele de construcție.

„Aproape două treimi dintre tineri decid să amâne cumpărarea unei locuințe, motiv pentru care părăsesc mai târziu casa părintească, la aproximativ 28 de ani, comparativ cu cei din Finlanda sau Franța”, a subliniat europarlamentara, făcând trimitere la datele prezentate în dezbatere.

În plus, pe lista inițiativelor se află și un act legislativ menit să garanteze locuri de muncă de calitate în întreaga Uniune Europeană. Firea a punctat că astfel de măsuri sunt vitale pentru a oferi stabilitate angajaților și pentru a încuraja dezvoltarea economică în statele membre.

De asemenea, a fost prezentată și o nouă inițiativă cu impact global, care vizează consolidarea rezilienței în domeniul sănătății.