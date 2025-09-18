Susținerea este mai ridicată în rândul bărbaților, iar cel mai mare interes se remarcă în segmentul de vârstă cuprins între 30 și 44 de ani, precum și în rândul persoanelor de peste 78 de ani.

Analizând preferințele în funcție de orientarea politică, sondajul indică faptul că alegătorii PNL sunt cei mai favorabili acestei măsuri, urmați de susținătorii PSD, USR și AUR. Cercetarea a fost efectuată prin interviuri telefonice pe un eșantion de 1.100 de persoane, iar marja de eroare este de ±2,95%.

În paralel cu aceste date, Ministerul Apărării Naționale (MApN) își propune creșterea numărului de militari activi și în rezervă. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că obiectivul este atingerea unui efectiv de aproximativ 120.000 de militari într-un orizont de timp considerat rezonabil. Oficialul a subliniat că există planuri de înzestrare agreate și discutate în detaliu cu partenerii NATO, precizând că necesitatea extinderii efectivelor este evidentă și se înscrie în cadrul angajamentelor asumate.

„Este nevoie de o forță mai mare numeric a Armatei Române și, undeva, în jur de 120.000 este o țintă pe care ne-o dorim într-un orizon de timp rezonabil. Sunt niște lucruri clasificate care sunt în detaliu împărtășite cu aliații noștri NATO, este nevoie pe măsură – este nevoie de efective mai mari. Avem un plan de înzestrare agreat”, a spus Ionuț Moșteanu.

Amintim că ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a avut săptămâna aceasta o videoconferință cu Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului, și cu Sergiy Boyev, adjunct al ministrului Apărării din Ucraina. Întâlnirea a vizat stabilirea pașilor următori după vizita recentă efectuată la Kiev și a pus accent pe dezvoltarea unor proiecte comune de producție de drone în România.

În cadrul discuțiilor, oficialii au analizat direcțiile de colaborare pentru ca aceste proiecte să fie implementate cât mai curând. Producția de drone în parteneriat cu Ucraina este considerată o oportunitate importantă pentru industria de apărare a României.

Ionuț Moșteanu a evidențiat faptul că acest tip de cooperare ar putea aduce investiții semnificative, acces la tehnologie de ultimă generație și ar putea crea noi locuri de muncă. De asemenea, o astfel de inițiativă ar contribui la consolidarea industriei naționale de apărare și la întărirea capacităților de producție necesare în actualul context regional.