Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a anunțat că a efectuat o vizită oficială în Canada, alături de colegi din Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE) a Parlamentului European. Programul delegației a inclus centrala nucleară Darlington, un obiectiv de referință unde se apropie de finalizare retehnologizarea celor patru reactoare CANDU – o inițiativă pe care România o desfășoară în prezent la Cernavodă.

În mesajul transmis public, Popescu a subliniat că întâlnirea a avut ca scop identificarea unor noi direcții de colaborare în domeniul energiei nucleare.

”Am explorat oportunităţile de consolidare a cooperării dintre Uniunea Europeană şi Canada în domeniul tehnologiei nucleare. România are deja o colaborare solidă cu Canada prin utilizarea tehnologiei CANDU la centrala de la Cernavodă”, a explicat el.

Fostul ministru al Energiei a adăugat că, alături de europarlamentarii ITRE, a avut discuții aplicate, axate pe proiecte concrete, cu impact asupra dezvoltării parteneriatelor bilaterale.

Popescu a precizat că procesul de retehnologizare de la Darlington seamănă cu cel demarat la Cernavodă în perioada mandatului său ministerial. În plus, el a atras atenția asupra faptului că în Canada se construiește primul reactor modular de mici dimensiuni (SMR) dezvoltat de GE Hitachi, un proiect de interes și pentru România, care a intrat deja în discuții pentru adoptarea acestei tehnologii.

Europarlamentarul a arătat că discuțiile purtate s-au concentrat și pe teme precum dezvoltarea lanțului de aprovizionare, consolidarea parteneriatelor internaționale, inovația și cercetarea în domeniul nuclear. Totodată, accentul a fost pus pe siguranța viitoarelor proiecte și pe prioritățile globale ale Ontario Power Generation, compania care gestionează centrala de la Darlington.

În cadrul vizitei, delegația europeană a avut și o întrevedere cu reprezentanți ai Ministerului Energiei și Minelor din Canada, precum și cu actori importanți din industria nucleară locală. Popescu a explicat că aceste discuții au urmărit schimbul de bune practici și identificarea de noi oportunități pentru colaborarea dintre Uniunea Europeană și Canada, în special în domeniul reactoarelor modulare de mici dimensiuni, al tehnologiilor nucleare avansate și al cadrului de reglementare.