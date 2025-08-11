Virgil Popescu a afirmat că necesarul de energie al Uniunii Europene crește rapid și, ca susținător al energiei nucleare, a cerut Comisiei Europene clarificări privind investițiile necesare pentru creșterea producției în acest sector strategic.

Comisarul pentru Energie, Dan Jørgensen, a explicat că programul nuclear cu caracter informativ (PINC), recent actualizat, analizează evoluția capacităților de producție și investițiile necesare pe tot ciclul de viață al instalațiilor nucleare, incluzând prelungirea duratei de viață a centralelor existente, construirea de noi unități, dezvoltarea tehnologiilor nucleare inovatoare, cum ar fi SMR, gestionarea deșeurilor radioactive și activitățile de dezafectare.

„Necesarul de energie al Uniunii Europene crește accelerat. Ca susținător ferm al energiei nucleare, am solicitat Comisiei Europene clarificări privind investițiile destinate creșterii producției în acest sector strategic” Comisarul pentru Energie, Dan Jørgensen, mi-a transmis următoarele precizări: Programul nuclear cu caracter informativ (PINC), actualizat recent, evaluează evoluția capacităților de producție și necesarul de investiții pe întreg ciclul de viață al instalațiilor nucleare: ⁠prelungirea duratei de viață a centralelor existente, construcția de noi unități, ⁠dezvoltarea tehnologiilor nucleare inovatoare, precum SMR, gestionarea deșeurilor radioactive, activități de dezafectare”, a scris Popescu pe Facebook.

Potrivit fostului ministru al Energiei, programul PINC confirmă rolul esențial al energiei nucleare în viitorul sistem energetic decarbonizat al Europei. El a menționat că Comisia Europeană a recunoscut în mod repetat importanța sprijinirii tuturor tehnologiilor energetice curate, inclusiv energia nucleară, pentru ca Uniunea Europeană să-și păstreze poziția de lider industrial, respectând în același timp cele mai înalte standarde de siguranță și o gestionare responsabilă a deșeurilor radioactive.

„PINC confirmă: energia nucleară joacă un rol esențial în viitorul sistem energetic decarbonizat al Europei. Comisia Europeană a recunoscut în mod repetat că sprijinirea tuturor tehnologiilor energetice curate, inclusiv a energiei nucleare, este vitală pentru ca: UE să își păstreze poziția de lider industrial, respectând totodată cele mai înalte standarde de siguranță și o gestionare responsabilă a deșeurilor radioactive”

Virgil Popescu a precizat că, în calitate de ministru al Energiei, a inițiat proiecte importante pentru dezvoltarea programului nuclear civil, inclusiv prelungirea duratei de viață a unității 2 de la Cernavodă, construcția reactoarelor 3 și 4, precum și dezvoltarea tehnologiei SMR, în colaborare cu parteneri din UE și NATO.

Europarlamentarul PNL a salutat decizia Comisiei Europene de a sprijini extinderea producției de energie nucleară și a afirmat că, în rolul său de europarlamentar, va susține toate măsurile menite să întărească independența și securitatea energetică a Uniunii Europene.