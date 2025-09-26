Radu Georgescu a explicat că, în perioada ianuarie – iulie 2025, România a înregistrat un deficit de cont curent de 17,2 miliarde de euro pe relația importuri–exporturi. Acest nivel marchează o creștere de 20% comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

„Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, deficitul de cont curent a depășit deficitul bugetar”, a arătat el.

Economistul a subliniat că, deși România înregistra încă din 2024 cel mai mare deficit de cont curent din Europa, situația s-a deteriorat rapid în 2025. În mod normal, a menționat Georgescu, o asemenea situație ar trebui să se reflecte printr-o creștere zilnică a cursului euro. Totuși, evoluția nu s-a produs încă, din cauza intervențiilor guvernamentale.

Potrivit lui Georgescu, Guvernul a apelat la credite externe pentru a preveni deprecierea leului și pentru a acoperi un deficit bugetar considerat „uriaș”. Între ianuarie și iulie 2025, România a contractat împrumuturi în valoare de 13 miliarde de euro, ceea ce înseamnă aproximativ 2 miliarde lunar.

Strategia presupune vânzarea acestor sume pe piața internă pentru a menține cursul valutar stabil.

„În mod normal cursul la euro ar trebui să crească zilnic.

Am explicat de mai multe ori de ce nu crește.

Încă. Guvernul împrumută euro de la bănci străine, bani pe care îi vinde în România. În acest fel se ține artificial cursul euro”, a explicat economistul.

El a avertizat că creditorii României au devenit tot mai îngrijorați și că presiunea asupra autorităților s-a amplificat, în contextul în care promisiunile de reducere a deficitelor nu au fost respectate.

„În 2025 Guvernul se împrumută într-un ritm amețitor de la bănci străine,

pentru a ține cursul euro și a finanța deficitul bugetar uriaș. În perioada ianuarie – iulie Guvernul a împrumutat 13 miliarde euro,

adică 2 miliarde euro lunar.

Creditorii României au devenit îngrijorați.

Se amplifică amenințările din partea lor”, mai spune Georgescu.

Economistul a menționat că România a promis în 2024 reducerea deficitelor bugetar, comercial și de cont curent. În schimb, datele din 2025 arată o accelerare a acestor dezechilibre. Mai mult, Guvernul a transmis creditorilor că cifrele comunicate anul trecut ar fi fost subevaluate și că, de fapt, deficitele din 2024 au fost mai mari decât cele raportate oficial.

„Creditorii nu sunt mulțumiți când nu se respectă promisiunile economice. Dar cel mai tare îi deranjează când se falsifică datele financiare”, a declarat Georgescu.

El a adăugat că, în ultimul deceniu, România a repetat toate erorile de politici fiscale și monetare descrise în manualele de economie.

Specialistul a arătat că, în condițiile actuale, este posibil ca politicile fiscale și monetare ale României să fie coordonate direct de creditori internaționali, inclusiv de Fondul Monetar Internațional. Unele opinii compară situația actuală cu cea a Greciei din 2009, însă Georgescu a precizat că o asemenea paralelă este exagerată.

„Grecia are moneda euro. Criza din 2009 nu a venit la pachet cu inflație și cu creșterea dobânzilor la credite. În România situația este ca naiba”, a afirmat el.

Economistul a arătat că, spre deosebire de alte țări din regiune unde prețurile sunt exprimate în moneda locală, în România aproape toate bunurile și serviciile sunt raportate la euro, în timp ce salariile și creditele rămân în lei.

Georgescu a comparat situația României cu cea a Turciei, unde deficitele bugetare și de cont curent au dus la devalorizarea monedei naționale. „În Turcia, cursul la euro a crescut de patru ori în ultimii patru ani. Inflația este în jur de 50%, iar dobânzile la credite sunt între 40-60%”, a reamintit el.