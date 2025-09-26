Grindeanu a subliniat că românii au nevoie de siguranță energetică, nu de dispute sau propagandă, și că deciziile CSAT și programul de guvernare trebuie respectate, indiferent de poziția oficială a fiecăruia.

Grindeanu a adăugat că vor continua să monitorizeze îndeaproape modul în care Ministerul Mediului, condus de USR, avizează și finalizează celelalte trei hidrocentrale strategice, subliniind necesitatea unui proces rapid pentru a oferi românilor soluții concrete și pentru reducerea prețului la energie.

Ministerul Mediului a aprobat acordul de mediu pentru lucrările de la hidrocentrala Pașcani, după ce Apele Române au analizat proiectul și au confirmat că acesta are ca scop principal protecția împotriva inundațiilor și asigurarea apei pentru comunitățile locale, a transmis vineri ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu a precizat că deciziile Ministerului Mediului se bazează pe informații obiective și analize riguroase.

Ea a explicat că, în România, studiile de impact sunt realizate de constructor sau de poluator, dar sunt verificate de autorități, spre deosebire de alte state europene, unde experții sunt selectați sau validați direct de autoritățile publice.

„Pe 16 Septembrie (acum 10 zile) a venit analiza Apele Române care stabilea clar că lucrările pentru hidrocentrala Pașcani au rol principal de lucrări împotriva inundațiilor și lucrări care vor asigura apa necesară pentru comunități din zonă. Ieri am semnat punerea în transparență a acordului de mediu. Așa cum am menționat, de altfel, în plenul României de luni: eram în ultimele zile necesare pentru a adopta acest acord de mediu pentru că a reieșit clar, din toate analizele, că lucrările au un rol principal de siguranță pentru români. Urletele populiștilor nu mă prea impresionează, dar trebuie să spun că am rămas surprinsă cât de mult credeau chiar ei înșiși în fake news-urile cât casa pe care le-au tot aruncat în spațiul public zilele acestea. Pe fond: da, pentru a semna acest acord am cerut o analiză de la Apele Române care a durat câteva zile, lucru care a isterizat mai mulți extremiști populiști. De ce? Pentru că eu vreau să iau decizii pe informații obiective, nu în funcție de propaganda din social media a unuia sau altuia. Astăzi, pe legea din România, poluatorul sau constructorul sunt obligați să arate un studiu de impact pentru obținerea acordului de mediu care e plătit din banii lui, cu un expert selectat de el. Spre deosebire de noi, în majoritatea statelor europene la care ne uităm pentru bune practici, aceste studii sunt plătite de poluator, dar făcute de experți selectați sau validați de autoritățile publice, tocmai pentru a nu exista un conflict de interese”, a scris Diana Buzoianu, pe pagina de Facebook. Ministrul a subliniat că aceste verificări nu sunt doar formale, ci constituie o etapă crucială pentru a asigura că proiectele respectă realitățile tehnice și hidrologice.

Aceasta a explicat că Ministerul Mediului nu poate avea doar un rol de notar, ci trebuie să realizeze și o analiză critică a documentelor primite, verificând, de exemplu, dacă proiectele care se bazează pe debite medii din ultimii 30 de ani vor putea atinge efectiv capacitatea de producție estimată, având în vedere scăderea debitelor din ultimii ani.

Ea a precizat că lucrările de la hidrocentrala Pașcani au primit acordul de mediu după analiza Apele Române și implementarea a trei modificări în studiul de impact, rezultate din discuțiile tehnice, subliniind că blocajele semnalate de unii nu au fost altceva decât aplicarea legii.

Ministra a adăugat că aceeași procedură va fi aplicată și pentru celelalte trei hidrocentrale și a menționat că se efectuează analize tehnice detaliate, luând în considerare și preocupările localnicilor legate de accesul la apă.