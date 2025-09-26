Falimentul personal – o șansă legală de redresare financiară în România

Când datoriile devin copleșitoare, nu înseamnă că viața ta s-a terminat. Statul român oferă o procedură legală prin care debitorii pot restructura datoriile, pot opri executările silite și chiar pot șterge restanțele rămase; se numește „faliment personal” și este reglementată de Legea nr. 151/2015, completată de HG nr. 419/2017.

Ce este falimentul personal? Conform legii, procedura are trei obiective principale: oferirea unei căi de redresare pentru debitorii de bună-credință, acoperirea datoriilor într-o măsură cât mai mare, ștergerea datoriilor reziduale după finalizarea planului de redresare. Practic, persoanele care nu mai pot plăti ratele și facturile pot să-și restructureze viața financiară fără a fi hărțuite continuu de creditori.

Cine poate beneficia de faliment personal? Potrivit legii, se poate solicita insolvența personală dacă: Ai domiciliul sau reședința în România de cel puțin 6 luni. Nu mai poți plăti datoriile scadente. Datoriile tale depășesc 15 salarii minime brute pe economie (în 2025, pragul este de peste 60.000 lei).

Nu pot accesa procedura persoanele care:

Au făcut datorii de lux știind că nu le pot plăti.

Au fost concediate din motive imputabile lor.

Au trecut printr-o procedură de insolvență în ultimii 5 ani.

Au fost condamnate definitiv pentru infracțiuni economice grave.

Legea prevede trei opțiuni pentru falimentul personal:

Planul de rambursare a datoriilor – durează 5 ani (extensibil la 6), ajustează datoriile la veniturile reale, iar datoriile rămase pot fi șterse.

Lichidarea de active – bunurile debitorului sunt vândute pentru a acoperi datoriile, iar executările silite se opresc.

Procedura simplificată – pentru persoane aflate în situații sociale grave; datoriile se pot șterge după analiza instanței.

Efectele deschiderii procedurii: suspendarea executărilor silite, creditorii nu mai pot hărțui debitorul prin somații sau popriri, debitorul trebuie să respecte planul stabilit sau să colaboreze cu lichidatorul.

Exemplu practic: O femeie are datorii de 150.000 lei din credite bancare, dar salariul ei nu mai acoperă ratele. Ea depune cerere la Comisia de Insolvență de pe lângă ANPC, se propune un plan de rambursare pe cinci ani, iar după finalizarea sa, restul datoriei (40.000 lei) se șterge.

Pe scurt, falimentul personal nu este o stigmatizare, ci o protecție juridică pentru debitorii de bună-credință. Persoanele aflate în dificultate financiară pot solicita Comisiei de Insolvență de pe lângă ANPC inițierea procedurii și pot să își refacă viața financiară legal.