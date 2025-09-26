Potrivit documentului depus la Senat, stabilirea programului de muncă și a concediilor de odihnă nu va mai fi decisă unilateral de companie. Aceste aspecte vor putea fi negociate între angajator și angajat, într-un cadru legal mai flexibil. În cazul programului de noapte, angajații vor avea de ales între două forme de compensare.

Concret, aceștia pot opta pentru un spor de 25% aplicat salariului de bază sau pentru reducerea programului de lucru cu o oră. Ambele variante au fost introduse în proiect pentru a răspunde solicitărilor legate de efortul suplimentar depus în timpul turelor de noapte. Reglementarea urmărește să ofere un grad mai mare de echitate între angajați.

O altă modificare importantă privește programarea concediilor de odihnă. Propunerea prevede ca firmele să stabilească împreună cu angajații planificările până la finalul fiecărui an, pentru anul următor. Scopul este ca activitatea companiilor să fie organizată din timp, evitându-se perioadele în care lipsa personalului ar putea afecta activitatea.

Totodată, proiectul lasă loc de flexibilitate. Concediile deja programate ar putea fi modificate ulterior, cu acordul ambelor părți. Astfel, angajații ar avea posibilitatea să își adapteze perioadele de odihnă în funcție de situațiile apărute, fără a afecta planurile generale ale companiei.

Inițiativa legislativă prevede și un rol mai activ pentru organizațiile sindicale. Acestea ar putea renegocia regulamentele interne ale firmelor pentru a le adapta mai bine la cerințele angajaților. Măsura ar oferi sindicatelor pârghii suplimentare în relația cu angajatorii, contribuind la un echilibru mai vizibil între drepturile și obligațiile părților.

„Proiectul de lege prevede ca programul de muncă și concediul de odihnă să poată fi negociat, între angajator și angajat, adică decizia să nu mai țină exclusiv de companie, iar cei care lucrează pe timpul nopții vor putea alege cum să fie compensați pentru efortul depus”, a explicat reporterul Digi24.

Astfel de prevederi ar putea genera schimbări semnificative în modul de funcționare a companiilor, punând accent pe dialogul dintre părți. În același timp, sindicatele ar dobândi un instrument prin care să aducă reglementările interne mai aproape de nevoile reale ale angajaților.

Dacă proiectul va fi adoptat, noile reguli ar putea influența atât angajații din sectorul privat, cât și pe cei din instituțiile publice. Pentru cei care lucrează în ture de noapte, alegerea dintre sporul financiar și reducerea programului ar putea aduce mai multă predictibilitate și transparență.

De asemenea, programarea concediilor din timp ar contribui la o mai bună planificare atât pentru companii, cât și pentru angajați. În paralel, posibilitatea de a ajusta aceste perioade prin acord comun ar răspunde unor nevoi individuale care pot apărea pe parcurs.

Proiectul de lege urmează să intre în dezbaterea Parlamentului, unde poate suferi modificări înainte de votul final. Până atunci, prevederile propuse rămân subiect de analiză pentru organizațiile patronale și sindicale, dar și pentru angajații direct vizați.