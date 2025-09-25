În documentul depus la Senat se arată că endometrioza este o afecțiune ginecologică gravă, recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății drept o boală cronică. Potrivit estimărilor medicale, între 10% și 15% dintre femeile aflate la vârsta fertilă din România suferă de această boală, ceea ce înseamnă sute de mii de paciente la nivel național.

Inițiatorii au subliniat că afecțiunea se manifestă prin dureri pelviene severe, oboseală cronică și, în multe cazuri, prin incapacitate temporară de muncă, mai ales în perioada menstruației.

Potrivit expunerii de motive, legislația actuală nu oferă un cadru adecvat care să răspundă nevoilor femeilor diagnosticate cu endometrioză. Această lipsă de reglementare le plasează într-o dublă vulnerabilitate: pe de o parte, trebuie să suporte consecințele fizice și psihologice ale bolii, iar pe de altă parte riscă să își piardă venitul sau locul de muncă din cauza dificultăților de a respecta programul obișnuit de lucru.

Inițiatorii au explicat că proiectul prevede un drept minim de protecție: acordarea unor zile libere plătite, la cerere, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză confirmată medical.

Ei au subliniat că măsura nu reprezintă un privilegiu, ci o corectare a unei inechități sociale și o recunoaștere a faptului că endometrioza este o boală cronică ce necesită adaptarea condițiilor de muncă la realitățile medicale.

Impactul social, economic și beneficiile indirecte ale măsurii propuse

Conform inițiatorilor, măsura ar aduce un sprijin concret pentru un segment important al populației active. Ea ar contribui la reducerea presiunii asupra femeilor afectate, la echilibrul dintre viața profesională și cea personală și ar transmite un mesaj de respect și solidaritate.

Din punct de vedere economic, impactul asupra angajatorilor și asupra bugetului public este considerat limitat, având în vedere numărul relativ redus al persoanelor vizate.

Inițiatorii proiectului au arătat că eventualele costuri imediate generate de această măsură sunt compensate de beneficii indirecte. Printre acestea se numără reducerea absenteismului necontrolat, creșterea productivității prin menținerea unei forțe de muncă sănătoase și consolidarea încrederii în instituțiile statului.