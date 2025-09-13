Finalul anului 2025 aduce două weekenduri prelungite pentru angajați și o vacanță consistentă pentru elevi. Crăciunul cade în mijlocul săptămânii, iar Anul Nou oferă, de asemenea, zile libere legale succesive. În total, perioada sărbătorilor de iarnă promite mai multe ocazii de odihnă și timp petrecut în familie.

Conform Codului Muncii, 25 și 26 decembrie sunt zile libere legale. În 2025, acestea pică joi și vineri, ceea ce înseamnă un weekend prelungit de patru zile: 25–28 decembrie.

Pentru majoritatea salariaților, perioada va fi o oportunitate de a se bucura de sărbători fără presiunea serviciului. Angajatorii care, prin natura activității, nu pot acorda aceste zile libere, sunt obligați prin lege să ofere compensări: timp liber în alte zile sau un spor salarial.

Noaptea dintre ani, 31 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026, cade între miercuri și joi. Atât 1 ianuarie (Anul Nou), cât și 2 ianuarie (a doua zi după Anul Nou) sunt libere legale.

Astfel, și începutul lui 2026 aduce o pauză de patru zile: joi–duminică (1–4 ianuarie). Pentru cei care își planifică vacanțele, combinația dintre Crăciun și Revelion înseamnă două runde succesive de zile libere.

Următoarea sărbătoare legală după Anul Nou este 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române. În 2026, aceasta cade sâmbătă, deci nu oferă timp suplimentar angajaților care lucrează de luni până vineri. Totuși, pentru cei cu program în weekend, legea rămâne aplicabilă și trebuie asigurată compensarea.

Structura anului școlar stabilită de Ministerul Educației arată că vacanța de iarnă începe sâmbătă, 20 decembrie 2025, și se încheie duminică, 4 ianuarie 2026. În total, elevii se bucură de 16 zile de vacanță.

Revenirea la cursuri este programată pentru luni, 5 ianuarie 2026. Vacanța include atât sărbătorile de Crăciun, cât și cele de Anul Nou, ceea ce le oferă copiilor și familiilor ocazia de a petrece mai mult timp împreună și de a planifica activități specifice iernii.

Contextul acestor zile libere este important atât la nivel individual, cât și colectiv. Pentru angajați, perioadele de odihnă reprezintă o ocazie de a echilibra timpul petrecut la serviciu cu cel dedicat vieții personale, având efecte pozitive asupra sănătății și productivității. Elevii beneficiază și ei, vacanțele fiind parte esențială din ritmul școlar: oferă timp pentru recuperare, dar și pentru activități culturale sau familiale, întărind legăturile cu comunitatea și familia. Din punct de vedere economic, weekendurile prelungite aduc un plus prin stimularea turismului intern și prin creșterea consumului în perioada sărbătorilor, ceea ce face ca efectele acestor zile libere să se resimtă dincolo de planul personal.

Pe scurt, sfârșitul de an 2025 aduce două blocuri de câte patru zile libere pentru angajați, între 25 și 28 decembrie, respectiv între 1 și 4 ianuarie 2026. Elevii se vor bucura de o vacanță de iarnă de șaisprezece zile, între 20 decembrie și 4 ianuarie, urmând să revină la cursuri pe 5 ianuarie. Următoarea sărbătoare legală după această perioadă este Ziua Unirii Principatelor Române, pe 24 ianuarie 2026, care însă cade într-o zi de sâmbătă.