Un nou studiu publicat în revista ”Nature” a legat, pentru prima dată, în mod direct valurile de căldură de aceste așa-numite ”entități majore de carbon”.

Deși comunitățile și activiștii au subliniat ani la rând rolul acestor entități în generarea căldurii extreme, puține cazuri judiciare au tras la răspundere vreo companie. Instanțele resping adesea procesele din lipsă de probe. Acest studiu oferă date esențiale care ar putea contribui la tragerea lor la răspundere, scrie Atmos.

Specialiștii „susțin de mult timp că impactul schimbărilor climatice este prea îndepărtat de emisii pentru ca orice principiu de responsabilitate să poată fi aplicat”, a spus specialistul în climă Dr. Christopher Callahan de la Universitatea Indiana Bloomington, care nu a fost implicat în cercetare.

Acest studiu, adaugă el, „arată că această afirmație este falsă”.

Până de curând, atribuirea vremii extreme s-a concentrat în mare parte pe dezastre individuale. Astfel de studii analizează dacă schimbările climatice au făcut ca un anumit eveniment să fie mai probabil, dar nu identifică un responsabil pentru emisiile care au determinat aceste schimbări.

Acest decalaj este ceea ce l-a determinat pe climatologul Dr. Yann Quilcaille și echipa sa de la Institutul Federal Elvețian de Tehnologie din Zurich să-i caute pe vinovați.

Prin urmărirea emisiilor până la producătorii lor, a spus Quilcaille, știința atribuirii poate sprijini comunitățile care caută daune sau acțiuni mai puternice împotriva schimbărilor climatice. „Nu aveam aceste informații înainte”, a spus Quilcaille. „Acum le avem”, adaugă el.

Noul studiu a examinat 213 valuri de căldură care au avut loc în 63 de țări între 2000 și 2023 și toate acestea au cauzat pierderi umane sau economice semnificative.

Cercetătorii au comparat probabilitatea și intensitatea fiecărui val de căldură în condițiile actuale cu un scenariu ipotetic, în care temperaturile globale au rămas la niveluri preindustriale.

Analiza a arătat că, în comparație cu condițiile preindustriale, schimbările climatice au provocat valuri de căldură de 20 de ori mai probabile între 2000 și 2009 și de până la 200 de ori mai probabil între 2010 și 2019.

Cercetătorii au compilat apoi înregistrări istorice pentru a estima emisiile care datează de la mijlocul secolului al XIX-lea pentru 180 de companii majore de carbon, inclusiv 174 de companii precum ExxonMobil.

Folosind simulări, au aproximat câtă căldură ar putea fi legată de fiecare entitate. De exemplu, au descoperit că emisiile din fosta Uniune Sovietică au generat 53 de valuri de căldură din anul 2000, de cel puțin 10.000 de ori mai probabil.

Chiar și cel mai mic emițător din baza de date, o companie rusă de cărbune numită Elgaugol, a făcut posibile 16 valuri de căldură, care altfel ar fi fost practic imposibile.

Schimbările climatice, în medie, au făcut valuri de căldură cu 2,2 grade Celsius mai ridicate, arată studiul, iar jumătate din acestea pot fi atribuite direct marilor companii de carbon.

Cele mai mari 14 entități, inclusiv ExxonMobil, Shell și industria cărbunelui din China, au fost responsabile pentru aproximativ la fel de multă încălzire ca toate celelalte 166 de companii majore de carbon la un loc.

Rezultatele sunt „solide” și „fac o treabă bună, conectând punctele” care sunt necesare pentru a trage la răspundere companiile, a spus dr. Kristina Dahl, vicepreședinte pentru știință la Climate Central nonprofit. Aceste studii pot fi folosite ca probe în cauzele judiciare.

De exemplu, un comitat din Oregon a dat în judecată ExxonMobil și alte firme pentru rolul lor major în înrăutățirea zonei de nord-vest a Pacificului în 2021.

În aprilie 2025, Callahan a publicat un studiu care arată că emisiile legate de gigantul petrolier Chevron au cauzat pierderi între 791 de miliarde de dolari și 3,6 trilioane de dolari între 1991 și 2020. Totuși, a spus el, „suntem la ani distanță de un dosar de succes împotriva unui producător de combustibili fosili”.