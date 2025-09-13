Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că decizia de a nu prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată în cadrul coaliției de guvernare fără nicio opinie contrară. Potrivit acesteia, hotărârea a fost asumată încă din vară, când liderii coaliției au convenit că ultima extindere, adoptată în urmă cu trei luni, urma să fie finală.

Ioana Dogioiu a explicat că măsura plafonării, deși eficientă pe termen scurt pentru temperarea creșterii prețurilor, a început să creeze distorsiuni în piață. Producătorii și comercianții au semnalat efecte negative, iar Guvernul a considerat că intervenția nu mai poate fi susținută pe termen lung.

„Coaliția a decis, în unanimitate, că prelungirea din urmă cu trei luni a fost ultima, pentru că mecanismul a început să afecteze funcționarea normală a pieței”, a precizat purtătoarea de cuvânt.

Pentru a preveni efecte nedorite asupra populației, premierul urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu reprezentanții lanțurilor de retail. Obiectivul principal este de a obține garanții că eliminarea plafonării nu va genera scumpiri semnificative la alimentele de bază. Guvernul mizează pe responsabilitatea marilor jucători din piață pentru a evita un șoc la raft.

Anunțul oficial survine pe fondul unor declarații tensionate din partea liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Acesta a afirmat că va cere partenerilor de guvernare clarificări urgente, susținând că renunțarea la plafonare nu a fost discutată în forurile de decizie ale coaliției.

„PSD nu poate fi de acord cu o asemenea măsură, dacă ea nu este rezultatul unui consens real”, a transmis Grindeanu.

Expirarea plafonării marchează sfârșitul unei perioade de un an în care statul a intervenit direct în formarea prețurilor la alimentele de bază. De acum înainte, comercianții își vor putea stabili liber adaosurile, însă presiunea publică și dialogul cu Guvernul vor conta decisiv în felul în care piața va absorbi această schimbare. În lipsa unei noi reglementări, echilibrul dintre interesele economice și protecția consumatorilor va fi testul real al maturității pieței alimentare din România.