Din ce în ce mai mulți români renunță la carne și pește, preferând produse mai ieftine, cum sunt cartofii. Datele arată că România se situează pe locul trei în Europa în topul deprivării materiale, după Bulgaria și Slovacia. În schimb, țări precum Cipru sau Portugalia au mai puțin de 3% dintre persoane care nu își permit o masă corespunzătoare.

Creșterea costurilor la alimente și utilități a determinat familiile să caute alternative mai accesibile. Carnea și peștele, cu majorări de peste 5% în ultimele 12 luni, devin tot mai greu de cumpărat. Cartofii, al căror preț a rămas relativ stabil, au ajuns să fie un aliment central pe mesele românilor.

Structura cheltuielilor reflectă impactul financiar asupra gospodăriilor. Conform Institutului Național de Statistică, aproape 17% din veniturile unei familii merg pe alimente, iar peste 34% se duc pe taxe și impozite. În plus, ratele la bănci și facturile la energie și utilități reduc semnificativ sumele disponibile pentru hrană.

În 2024, aproape un sfert dintre români, respectiv 23%, nu reușeau să își asigure o masă corespunzătoare o dată la două zile. În 2025, procentul a scăzut la 16,3%, dar rămâne mult peste media Uniunii Europene, care se situează la doar 8,5%.

Situația relevă că, în ciuda cifrelor optimiste prezentate de statistici, numeroase gospodării au acces limitat la alimente.

Producătorii și comercianții consideră că aceste scumpiri la alimente sunt atribuite costurilor crescute cu transportul, energia și logistica. problema cea mai gravă este însă că românii resimt îngrijorător aceste majorări la casele de marcat și în viața de zi cu zi.

Ca urmare, multe gospodării sunt nevoite să reducă cantitatea de carne sau să opteze pentru alimente mai ieftine, chiar dacă acestea nu oferă întreg necesarul de nutrienți.

În ultimele 12 luni, prețul cărnii de pui a crescut cu aproape 11%, chiar dacă adaosul comercial a rămas la același nivel. Mai mulți factori au contribuit la această scumpire: cererea mare, costurile de producție în creștere și situația din țările europene exportatoare, care au fost afectate de focare de gripă aviară.

Mulți români sunt îngrijorați din cauza acestor majorări și consideră că vor cumpăra mai puțin sau chiar vor renunța complet la carnea de pui, dacă va fi nevoie.

Producția internă de pui din România a înregistrat o scădere ușoară, dar nu semnificativă. În schimb, în Polonia, efectivele de păsări au scăzut cu 26-27% din cauza gripei aviare și a febrei Newcastle, ceea ce a dus la o reducere a exporturilor și, implicit, la creșterea prețurilor și pe piața locală.

Impactul se resimte direct în bugetele familiilor. Tot mai mulți români aleg alternative mai ieftine, cum ar fi cartofii sau alte surse de proteine mai accesibile. Cheltuielile cu alimentele de bază cresc, în timp ce plata facturilor și a ratelor la bănci limitează sumele disponibile pentru carne și pește.

Specialiștii recomandă cumpărătorilor să fie atenți la promoții și să profite de achizițiile mai mari atunci când prețul pe kilogram este mai mic. De asemenea, includerea altor surse de proteine, inclusiv vegetale, în alimentație poate ajuta la reducerea presiunii asupra bugetului familiei.

În anul 2025, prețurile cărnii de pui au crescut semnificativ în România, Ungaria și Bulgaria, influențate de cererea ridicată, costurile de producție și dinamica pieței regionale. Iată o comparație a prețurilor medii în aceste țări:

1. România: În România, prețul mediu al cărnii de pui a fost de aproximativ 18,20 RON/kg în aprilie 2025. Prețurile cu amănuntul variază între 15,84 și 20,68 RON/kg, în funcție de locație și tipul de produs.

2. Ungaria: În Ungaria, prețul mediu al cărnii de pui a fost de aproximativ 10,70 RON/kg în aprilie 2025 (convertit din 2,83 USD/kg). În general, prețurile de pe piața ungurească sunt mai mici decât în România.

3. Bulgaria: În Bulgaria, prețul mediu al cărnii de pui a fost de aproximativ 44,25 RON/kg în martie 2025 (convertit din 14,75 leva/kg). În general, prețurile sunt mai mici decât în România, deși pot varia în funcție de regiune și tipul produsului.