Este din ce în ce mai greu pentru români să achiziționeze o locuință cu banii jos. Specialiștii din domeniu, se arată pe o pagină de Facebook numită ”Reconstruim Acasă”, că prețurile apartamentelor au crescut mult mai repede decât economiile oamenilor.

Drept urmare, diferența pe care românii o au de acoperit rămâne la fel de mare, indiferent dacă suma economisită este mare.

„Un calcul simplu arată cât de greu e să cumperi un apartament doar din economii. Dacă în 2020 un apartament costa aproximativ 50.000 €, iar cineva ar fi pus deoparte an de an, până în 2025 economiile ar fi crescut constant. Totuși, prețurile au urcat mai repede decât economiile. Rezultatul? Diferența de acoperit rămâne aproape la fel de mare, chiar dacă sumele economisite sunt mai mari. Concluzia: pentru mulți, visul de a cumpăra cu banii jos se tot îndepărtează.”

Prețurile apartamentelor au continuat să crească în 2025, comparativ cu anul precedent. De exemplu, în martie 2025, prețul mediu al apartamentelor vechi și noi în Cluj-Napoca a fost de 3.087 €/mp, în creștere cu 16% față de martie 2024. În Oradea, prețul mediu a fost de 1.732 €/mp, în creștere cu 14% față de anul anterior.

În Brașov, prețul mediu a fost de 2.183 €/mp, în creștere cu 13% față de martie 2024. În Constanța, prețul mediu a fost de 1.971 €/mp, în creștere cu 15% față de martie 2024. În Sibiu, prețul mediu a fost de 1.837 €/mp, în creștere cu 20% față de anul anterior.

În Craiova, prețul mediu a fost de 1.824 €/mp, în creștere cu 15% față de martie 2024. În Iași, prețul mediu a fost de 1.810 €/mp, în creștere cu 16% față de anul anterior. În Timișoara, prețul mediu a fost de 1.682 €/mp, în creștere cu 13,2% față de începutul anului.

În București, prețul mediu a fost de 1.849 €/mp pentru apartamentele noi, în creștere cu 2% față de iulie 2024. În iulie 2025, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi în București a fost de 1.849 €/mp, iar pentru cele vechi de 2.309 €/mp.

În luna iulie 2025, au fost vândute 66.013 imobile la nivel național, cu 8.992 mai multe comparativ cu iulie 2024. Această creștere a fost observată și în București, care a înregistrat o scădere cu aproape 18% față de ianuarie 2024. În luna ianuarie 2025, s-au înregistrat 30.834 de tranzacții imobiliare, cu 26.757 mai puține față de luna decembrie 2024.

Această scădere a fost cauzată de o ofertă limitată, în special în marile orașe, unde s-a observat o scădere importantă a ofertei, de aproape 30%, din cauza dificultăților în obținerea autorizațiilor.

În ceea ce privește chiriile, acestea au continuat să crească în 2025, dar într-un ritm mai lent comparativ cu prețurile de vânzare ale apartamentelor. În 2024, chiriile au crescut cu 4%, iar în 2025 se estimează o creștere similară.

De exemplu, în Cluj-Napoca, garsonierele au crescut cu 10% față de anul trecut, ajungând la 440 de euro, iar apartamentele cu trei camere costă în jur de 750 de euro, cu 7% mai mult decât în 2024.

Cererea ridicată din partea studenților și a tinerelor familii a contribuit la această tendință.