Ministerul Finanțelor a anunțat că cea de-a opta ediție a Programului FIDELIS din 2025 se va desfășura între 5 și 12 septembrie. Persoanele fizice, rezidente sau nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, vor putea subscrie în titlurile de stat denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Ministerul a precizat că investițiile în Programul FIDELIS, ediția din septembrie 2025, vor oferi dobânzi anuale neimpozabile. Pentru titlurile denominate în lei, acestea vor fi de 7,20% cu scadența la 2 ani, 8,20% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, 7,60% cu scadența la 4 ani și 7,90% cu scadența la 6 ani. În cazul titlurilor denominate în euro, dobânzile vor fi de 3,10% la 2 ani, 4,10% la 2 ani pentru donatorii de sânge, 5,25% la 5 ani și 6,50% la 10 ani.

De asemenea, Ministerul Finanțelor a menționat că persoanele care au donat sânge până în martie 2025 vor beneficia de dobânzi preferențiale, cu un punct procentual în plus la titlurile de stat cu scadență de 2 ani, atât în lei, cât și în euro, și de praguri minime de subscriere reduse de zece ori.

Suma minimă de subscriere pentru titlurile de stat FIDELIS este de 5.000 lei pentru titlurile denominate în lei și 1.000 euro pentru cele denominate în euro. Pentru donatorii de sânge, pragurile minime sunt reduse, fiind de 500 lei și, respectiv, 100 euro.

Programul FIDELIS reprezintă o inițiativă a Ministerului Finanțelor Publice din România, destinată exclusiv persoanelor fizice, care oferă posibilitatea de a investi în titluri de stat denominate în lei și euro. Aceste titluri sunt emise periodic și listate pe Bursa de Valori București, permițând investitorilor să le tranzacționeze înainte de scadență.

Garanție guvernamentală : Atât capitalul investit, cât și dobânda sunt garantate integral de statul român.

Dobânzi atractive și scutire fiscală : Dobânzile sunt fixe și neimpozabile pentru persoanele fizice rezidente. De asemenea, veniturile obținute nu sunt supuse contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS).

Accesibilitate și flexibilitate : Investitorii pot achiziționa titluri de stat FIDELIS prin intermediul băncilor și brokerilor autorizați, atât online, cât și în sucursale. De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate pe piața secundară.

Emisiuni periodice : Ministerul Finanțelor derulează emisiuni FIDELIS în fiecare lună, cu perioade de subscriere scurte, de obicei între 5 și 12 zile lucrătoare. Dobânzile și scadențele pentru următoarele ediții sunt anunțate la finalul lunii curente.

Beneficii pentru donatori de sânge: Persoanele care au donat sânge în perioada 1 martie – 8 august 2025 beneficiază de dobânzi preferențiale și de un prag minim de subscriere redus.

Comparativ cu titlurile de stat Tezaur, titlurile FIDELIS oferă posibilitatea de a le tranzacționa pe bursă înainte de scadență, oferind astfel o lichiditate mai mare. În schimb, titlurile Tezaur pot fi răscumpărate anticipat doar prin intermediul Trezoreriei Statului, fără a fi listate pe piața de capital.