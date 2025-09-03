Carduri de alimente 2025. În județul Vaslui, mai multe persoane au rămas fără cardurile de alimente, din cauza jocurilor de noroc. Acestea s-au prezentat la instituțiile publice pentru a-și exprima nemulțumirea, în condițiile în care acestea erau deja suprasolicitate cu cereri legate de recalcularea pensiilor.

Explicațiile oferite de autorități au clarificat situația: în unele cazuri, câștigurile obținute din jocuri de noroc, adăugate la veniturile declarate, au dus la depășirea plafonului stabilit pentru acordarea ajutorului financiar din partea Guvernului.

Isabel Bogdan, șefa CJP Vaslui a explicat că instituția nu gestionează cardurile de alimente, însă oamenii vin să reclame acolo lipsa sprijinului. Ministerul Fondurilor Europene stabilește beneficiarii pe baza datelor naționale, iar orice venit suplimentar, chiar și mic, poate duce la pierderea eligibilității.

Ea a dat exemple de persoane care nu au primit cardul pentru că au încasat dividende sau câștiguri consistente la jocuri de noroc.

„Şi acest lucru a complicat activitatea Casei Judeţene de Pensii. Noi nu ne ocupăm de cardurile de alimente, dar bineînţeles că toţi se prezintă la noi şi spun că nu li s-au încărcat cardurile. Ministerul Fondurilor Europene îşi ia din baza naţională acei beneficiari eligibili şi le încarcă cardurile. Am avut caz concret de persoană care a venit cu pensie de 1.999 de lei şi a spus că nu primeşte cardul de alimente, iar de la ANAF ni s-a comunicat că a încasat dividende. Poate suma din dividende împărţită la 12 este de 30 de lei pe lună, dar dacă depăşeşte pragul nu mai este eligibil. Şi cu jocurile de noroc am avut o persoană care susţinea că nu are niciun alt venit şi când am verificat, câştigase 27.000 de lei la păcănele”, a explicat aceasta.

Autoritățile au explicat că, în numeroase cazuri, acordarea ajutorului este suspendată atunci când beneficiarii obțin venituri suplimentare pe care nu le consideră relevante, dar care sunt luate în calcul de lege. Printre aceste venituri se regăsesc arenda, dobânzile bancare, dividendele, precum și câștigurile provenite din jocurile de noroc.

Sorin Prepeliță, directorul AJPIS Vaslui a explicat că persoanele cu handicap și pensionarii ajung adesea să piardă cardurile de alimente din cauza unor venituri suplimentare de care nu sunt conștienți, precum arenda, dobânzile sau alte sume încasate de familie.

El a menționat că pragul a fost ridicat la 2.210 lei pentru a ține cont de creșterea pensiilor și a subliniat că, până acum, nu au existat cazuri în care cineva să fi fost nedreptățit sau omis din greșeală de la plată.