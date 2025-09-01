Programul „Sprijin pentru România” revine în această toamnă, după câteva luni de pauză, și aduce din nou ajutor financiar pentru românii cu venituri reduse. Decizia Guvernului vine în contextul creșterii continue a prețurilor la alimente și utilități, iar autoritățile transmit că, deși sumele alocate sunt mai mici decât anul trecut, măsura rămâne o gură de oxigen pentru cei mai afectați de scumpiri.

În 2025, cardurile sociale vor fi alimentate de două ori:

prima tranșă de 125 de lei va fi virată în luna septembrie;

a doua tranșă, în valoare de 125 de lei, va ajunge la beneficiari în decembrie.

În total, fiecare persoană eligibilă va încasa 250 de lei până la sfârșitul anului. Suma poate fi utilizată pentru cumpărarea alimentelor de bază și a produselor de strictă necesitate sau, alternativ, pentru plata meselor calde la unități autorizate.

Potrivit datelor oficiale, de aceste fonduri vor beneficia mai multe categorii sociale:

pensionarii din sistemul public (pensie de limită de vârstă, pensie anticipată sau de invaliditate), dacă venitul net nu depășește 2.210 lei/lună;

persoanele cu dizabilități (grad grav, accentuat sau mediu), indiferent de vârstă, cu venituri sub același plafon;

familiile cu cel puțin doi copii, cu venit pe membru de familie de maximum 675 lei;

persoanele fără adăpost;

beneficiarii de ajutor social sau de incluziune, conform legislației în vigoare;

familiile care primesc alocație pentru susținerea familiei;

persoanele ori familiile aflate temporar în situații critice de viață.

Numărul beneficiarilor rămâne ridicat: peste 2,4 milioane de români au fost incluși în program în 2024, iar estimările arată că nivelul se va menține și în acest an.

Cardurile sociale vor fi livrate automat prin Poșta Română, fără a fi nevoie de depunerea unor cereri suplimentare. Beneficiarii care dețin deja cardurile emise trebuie să le păstreze, acestea fiind valabile și pentru tranșele din 2025. În caz de pierdere sau deteriorare, reemiterea cardurilor se va face prin banca emitentă.

Cardurile pot fi utilizate exclusiv în rețeaua de comercianți parteneri și sunt acceptate pentru achiziția produselor de bază: pâine, carne, brânzeturi, conserve, ulei, făină, zahăr, cafea, apă și legume.

Comparativ cu anul trecut, sprijinul financiar a fost diminuat considerabil. În 2024, beneficiarii primeau 250 de lei la fiecare două luni, însumând 1.500 de lei anual. În 2025, suma scade la doar 250 de lei pe tot anul.

Această reducere reflectă ajustările bugetare decise de stat, care a preferat să continue programul într-o formă limitată, decât să îl suspende complet. În același timp, autoritățile subliniază că fondurile rămân vitale pentru susținerea a milioane de români care se confruntă cu dificultăți majore de trai.

Chiar dacă valoarea sprijinului a fost redusă drastic, reluarea programului este considerată de specialiști o măsură de protecție socială necesară, în condițiile în care categoriile vulnerabile.