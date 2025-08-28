Începând cu data de 28 august 2025, Poșta Română a pus la dispoziția consumatorilor vulnerabili posibilitatea de a depune cererile pentru tichetele de energie. Formularul completat poate fi lăsat în oricare dintre cele peste 5.000 de subunități poștale din țară. Această decizie vine ca sprijin pentru persoanele care nu au acces la internet sau pentru cele care locuiesc în localități izolate.

Compania subliniază că rețeaua națională îi permite să ajungă la fiecare cetățean. Prin această măsură, se încearcă eliminarea barierelor birocratice pentru cei care au nevoie urgentă de ajutor. Serviciul devine astfel un punct de contact direct între stat și populația vulnerabilă.

Reprezentanții instituției transmit că rolul său este acela de a fi un partener de încredere pentru toți românii. Această implicare vine în completarea programelor deja implementate pentru sprijinirea cetățenilor în dificultate. În plus, accesul prin Poștă oferă garanția că niciun beneficiar eligibil nu va rămâne fără ajutorul financiar.

Ajutorul financiar are o valoare de 50 de lei pe lună, sumă ce poate fi folosită exclusiv pentru plata energiei electrice. Tichetele sunt valabile până la data de 31 martie 2026 și se acordă pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite.

Printre beneficiari se numără persoanele singure care obțin un venit net lunar de cel mult 1.940 de lei. Sunt incluse și familiile în care venitul net pe membru nu depășește 1.784 de lei.

De asemenea, cei care primesc venitul minim de incluziune sunt înscriși automat în sistem, fără să fie necesară o cerere suplimentară.

Autoritățile explică faptul că mecanismul urmărește să reducă povara facturilor în sezonul rece. Ajutorul se acordă într-o manieră simplificată, iar distribuția prin Poșta Română oferă acces rapid tuturor beneficiarilor eligibili. Prin această abordare, se urmărește o acoperire cât mai mare a persoanelor vulnerabile.

Formularul se depune o singură dată, începând cu 28 august 2025. Pentru lunile iulie și august, cererile trebuie înregistrate cel târziu la 27 septembrie 2025. Această condiție permite acordarea sprijinului și retroactiv pentru perioada menționată.

Pentru cererile introduse în aplicația EPIDS până la 31 august, tichetele vor fi încărcate cu sumele pentru iulie și august. Acestea vor putea fi folosite începând cu 23 septembrie pentru plata facturilor emise după 1 iulie 2025.

În cazul solicitărilor înregistrate între 28 și 30 septembrie, sprijinul va fi acordat doar din luna septembrie, fără retroactivitate.

Din octombrie 2025, orice cerere introdusă în sistem va produce efecte doar din luna depunerii. Plata facturilor se va face la oficiile poștale, pe baza documentelor aferente.

Tichetele sunt valabile pentru un singur loc de consum, chiar și atunci când solicitantul nu figurează ca titular al contractului. În situația schimbării adresei sau a componenței familiei, va fi necesară depunerea unei noi cereri.

Conducerea companiei a explicat că rolul acesteia este să rămână aproape de cetățeni.

„Poșta Română rămâne soluția statului în vremuri grele, fiind mereu aproape de oameni, oferindu-le soluții simple și sigure. Prin rețeaua noastră națională, ne asigurăm că fiecare cetățean care are nevoie de acest sprijin poate beneficia de el, indiferent de accesul la internet sau de locul unde trăiește”, a declarat Valentin Ștefan, Directorul General al Poștei Române.

Reprezentanții instituției încurajează depunerea cererilor până la 27 septembrie pentru a beneficia și de sprijinul aferent lunilor iulie și august. Pentru formularele depuse și validate până la final de august, încărcarea tichetelor va fi realizată în luna septembrie. Prin această procedură, beneficiarii pot plăti facturile de energie din vara anului curent.

Pentru persoanele care nu au posibilitatea de a tipări și completa cererea, Poșta Română oferă asistență. Angajații pun la dispoziție formulare și se ocupă de înregistrarea lor în aplicația EPIDS. Astfel, nicio persoană eligibilă nu este exclusă din proces, indiferent de resursele pe care le are la dispoziție.

Poșta Română rămâne singura companie de profil care acoperă întreaga țară. Este principalul furnizor de servicii poștale, cu o infrastructură extinsă până în cele mai îndepărtate zone. Această acoperire îi permite să sprijine programele sociale implementate la nivel național.

În ultimii ani, compania a investit semnificativ în digitalizare și în modernizarea serviciilor. Aceste îmbunătățiri au făcut posibilă gestionarea unor programe complexe precum cel dedicat sprijinirii consumatorilor vulnerabili. În plus, tehnologia folosită asigură o bună administrare a aplicației EPIDS, unde sunt centralizate toate cererile.

Prin implicarea în acest program, instituția își consolidează rolul de partener strategic al statului. Rețeaua extinsă și resursele umane disponibile transformă Poșta Română într-un instrument esențial pentru distribuirea sprijinului financiar. Această colaborare demonstrează că serviciile poștale rămân vitale pentru comunitate, chiar și într-o perioadă dominată de digitalizare.