Drepturile donatorilor vor fi acordate pe baza documentelor justificative emise de instituția specializată unde a avut loc donarea de sânge.

Beneficii pentru donatorii de sânge în 2025

Tichete valorice

Începând cu 1 ianuarie 2024, donatorii de sânge primesc bonuri de masă în valoare de 280 de lei, valabile până la sfârșitul anului.

Reducere de 50% la transportul cu metroul și transportul public

Donatorii care au donat sânge la o instituție de profil din București și au domiciliul sau locul de muncă în Capitală beneficiază de un tarif redus cu 50% pentru transportul cu metroul, pe baza unui titlu de călătorie.

Conform legislației, donatorii au dreptul și la decontarea cheltuielilor de transport în comun în ziua donării, între localitatea de domiciliu sau reședință înscrisă în actul de identitate și localitatea unde se află instituția unde s-a efectuat donarea.

Dacă donarea se realizează în localitatea de domiciliu sau în localitatea unde este angajat, donatorul poate beneficia de un abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza documentelor justificative, valabil pentru o perioadă de o lună.

Pentru donatorii cu domiciliul în București:

Adeverință de donator de sânge : în original (care se va reține la locația unde se eliberează abonamentul) sau în original + copie tipărită, în cazul în care donatorul va utiliza adeverința. La STB se vor prezenta ambele, iar copia va fi reținută. Pe verso-ul originalului, casierul va înscrie data eliberării titlului de călătorie, stația și numele și prenumele casierului. Pe verso-ul copiei, solicitantul va nota: „Am primit abonament lunar cu preț redus 50%” și va semna.

: în original (care se va reține la locația unde se eliberează abonamentul) sau în original + copie tipărită, în cazul în care donatorul va utiliza adeverința. La STB se vor prezenta ambele, iar copia va fi reținută. Pe verso-ul originalului, casierul va înscrie data eliberării titlului de călătorie, stația și numele și prenumele casierului. Pe verso-ul copiei, solicitantul va nota: „Am primit abonament lunar cu preț redus 50%” și va semna. Carte de identitate, pașaport, carte de rezidență sau permis de ședere: se va prezenta în original sau copie (tipărită sau electronic), fără a fi reținută.

Adeverință de donator de sânge : în original (care se va reține) sau în original + copie tipărită. Dacă donatorul utilizează adeverința și la STB, se vor prezenta ambele documente, iar copia va fi reținută. Pe verso-ul originalului, casierul va înscrie data eliberării titlului de călătorie, stația și numele și prenumele casierului. Pe verso-ul copiei, solicitantul va nota: „Am primit abonament lunar cu preț redus 50%” și va semna.

: în original (care se va reține) sau în original + copie tipărită. Dacă donatorul utilizează adeverința și la STB, se vor prezenta ambele documente, iar copia va fi reținută. Pe verso-ul originalului, casierul va înscrie data eliberării titlului de călătorie, stația și numele și prenumele casierului. Pe verso-ul copiei, solicitantul va nota: „Am primit abonament lunar cu preț redus 50%” și va semna. Carte de identitate, pașaport, carte de rezidență sau permis de ședere : se va prezenta în original sau copie (tipărită sau electronic), fără a fi reținută.

: se va prezenta în original sau copie (tipărită sau electronic), fără a fi reținută. Document care să ateste locul de muncă în București: se va prezenta la sursă, fără a fi reținut.

Conform Metrorex, donatorii de sânge beneficiază lunar de un singur abonament cu preț redus de 50% pentru metrou.

Conform legii, donatorii de sânge care efectuează donări regulate au dreptul să realizeze anual, gratuit:

un examen radiologic pulmonar

un examen biologic extins

Aceste analize se fac la recomandarea instituției de profil la care donatorul este înregistrat, pe baza documentelor care atestă statutul de donator cu donări regulate.

De asemenea, donatorii pot beneficia, anual sau ori de câte ori este justificat medical, de un examen cardiologic pentru depistarea unor eventuale afecțiuni care ar putea contraindica donarea de sânge, tot la recomandarea instituției de profil și pe baza documentelor care atestă statutul de donator.

Donatorii cu donări regulate au dreptul și la tratament substitutiv cu fier, gratuit, recomandat de medicul de colectă, în cazul identificării unui deficit de fier sau a unui sindrom anemic secundar donărilor repetate.

După fiecare donare, donatorul primește rezultatele analizelor de laborator, care includ: grup sanguin ABO și Rh, hemoleucogramă (HLG), glicemie, Antigen HBs, Antigen/Anticorpi HCV, Antigen/Anticorpi HIV 1+2, Anticorpi HTLV I+II, Anticorpi anti-Treponema pallidum (bacteria care produce sifilis) și ALT (enzima hepatică transaminază).

Conform Centrului de Transfuzie Sanguină București (CTS), donator cu donări regulate este persoana care, în ultimii doi ani, a donat sânge și/sau componente sanguine respectând intervalul minim permis între două donări consecutive în cadrul aceluiași centru de transfuzie.

Donatorii de sânge au dreptul, conform legii, să beneficieze, la cerere, de o zi liberă pentru fiecare donare efectuată: pentru salariați, aceasta se acordă în ziua donării; pentru elevi, studenți și militari, se acordă o zi de scutire de frecvență în ziua donării.

Titlurile de stat Fidelis sunt instrumente financiare emise de Ministerul Finanțelor din România, destinate exclusiv persoanelor fizice, prin care statul se împrumută de la populație și oferă o dobândă fixă, neimpozabilă, plătită anual. Poate investi orice persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, care are cel puțin 18 ani.

Ministerul Finanțelor a lansat în 2024 emisiuni de titluri de stat Fidelis destinate populației. În cadrul acestor emisiuni, donatorii de sânge beneficiază de un punct procentual suplimentar la dobândă.

În emisiunea din septembrie 2025, dobânda pentru donatori este de 8,20% pentru titlurile în lei cu scadență la 2 ani, fiind cea mai mare dobândă din cadrul emisiunii. Pragul minim de subscriere a fost redus de zece ori, de la 5.000 lei / 1.000 euro la 500 lei / 100 euro, facilitând accesul la investiții și pentru cei cu bugete mai mici.

Începând cu ediția din aprilie 2025, un donator-investitor poate subscrie titluri Fidelis în tranșele dedicate, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei / 20.000 euro.

Condiții de eligibilitate pentru tranșele donatorilor de sânge (septembrie 2025)

Documente necesare:

Adeverință, carnet de donator sau alt document care atestă calitatea de donator de sânge.

Perioada de valabilitate:

Se acceptă documentele care atestă donarea de sânge între 1 aprilie 2025 și 12 septembrie 2025.

Informații fiscale:

Titlurile de stat Fidelis emise de statul român nu sunt impozitate pentru persoanele fizice rezidente, iar fondurile clienților sunt garantate de Ministerul Finanțelor.

Nu se datorează CASS pentru veniturile obținute din titluri de stat, chiar dacă acestea depășesc plafonul anual de șase salarii minime brute.

(Sursa: Fidelis)

Poate fi orice cetățean român cu domiciliul în România sau orice cetățean al Uniunii Europene cu reședința în România, în stare de sănătate corespunzătoare, care respectă regulile de prelevare a sângelui total și a componentelor sanguine.

Criterii specifice:

Vârsta: 18 – 60 ani

Greutatea: peste 50 kg

Puls regulat: 60 – 100 bătăi/minut

Tensiune arterială sistolică: 100 – 180 mmHg

Fără intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni

Femeile nu trebuie să fie însărcinate, în perioada de lăuzie, în timpul menstruației sau în primele 5 zile după aceasta

Să nu fi consumat alcool cu cel puțin 72 de ore înaintea donării

Să nu fie sub tratament pentru afecțiuni precum: hipertensiune, boli de inimă, boli renale, boli psihice, boli hepatice sau boli endocrine

Hepatită (orice tip), TBC, sifilis, malarie, epilepsie și alte boli neurologice, boli psihice, bruceloză, ulcer, diabet zaharat, boli de inimă, boli de piele (psoriazis, vitiligo), miopie puternică (> -6 dioptrii), cancer.

Modalități de donare a sângelui: