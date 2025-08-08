Românii cu vârsta de până la 26 de ani pot primi, de acum, vaccinul anti-HPV gratuit, după ce Guvernul a aprobat normele de aplicare printr-o Ordonanță de Urgență. Măsura se aplică atât femeilor, cât și bărbaților, și permite ridicarea vaccinului din farmaciile cu circuit deschis, pe baza unei rețete de la medicul de familie.

Costul este acoperit integral de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Consultație la medicul de familie – acesta emite rețeta compensată integral.

Ridicarea vaccinului din farmacie – doar din unități cu circuit deschis care au contract cu CNAS.

Administrarea vaccinului – se face la medicul de familie, medic epidemiolog, specialist în boli infecțioase, pediatru sau alt medic cu atestat în vaccinologie și contract cu CNAS.

Până acum, vaccinarea gratuită era disponibilă pentru fetele între 11 și 18 ani (din 2020) și, din decembrie 2023, pentru băieții din aceeași categorie de vârstă. Noua măsură extinde gratuitatea până la 26 de ani. Pentru femeile între 27 și 45 de ani, vaccinul rămâne disponibil cu o compensare de 50%.

Datele Ministerului Sănătății arată că aproape 3.500 de femei din România sunt diagnosticate anual cu cancer de col uterin, iar peste jumătate pierd lupta cu boala. Infecția cu virusul HPV este principala cauză, însă vaccinarea poate preveni până la 90% dintre tulpinile oncogene aflate în circulație.

HPV este cea mai răspândită infecție virală cu transmitere sexuală din lume, iar medicii subliniază că imunizarea, realizată înainte de expunerea la virus, este cea mai eficientă formă de prevenție.

Această extindere a programului de vaccinare marchează un pas semnificativ în strategia de sănătate publică pentru reducerea incidenței cancerului de col uterin în România.

Extinderea vaccinării gratuite împotriva infecției cu HPV pentru tinerii de până la 26 de ani a primit undă verde legislativă. Parlamentul a aprobat măsura cu o majoritate covârșitoare – 213 voturi „pentru”, 3 „împotrivă” și 18 abțineri –, iar legea a fost trimisă spre promulgare. Mai multe aici.

Potrivit noilor prevederi, atât fetele, cât și băieții cu vârste între 11 și 26 de ani vor putea primi vaccinul fără niciun cost, în cadrul programelor naționale de sănătate. Modificările aduse Legii nr. 95/2006 aliniază politica de vaccinare recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății și ale Centrului Național de Vaccinologie, vizând reducerea semnificativă a cazurilor de cancer de col uterin și a altor afecțiuni provocate de virusul HPV.

Autoritățile sanitare estimează că, prin acoperirea integrală a costurilor, rata de vaccinare în rândul adolescenților și tinerilor va crește considerabil, contribuind la protecția pe termen lung a sănătății publice.