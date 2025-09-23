Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită, spun surse guvernamentale. PSD a insistat pentru această decizie și a fost sprijinit de UDMR. UDMR a propus ca măsura să fie extinsă cu încă 6 luni, dar hotărârea finală se va lua la Palatul Victoria.

Prelungirea ar putea să fie pentru 3 luni, fie pentru 6 luni. Reprezentanții marilor magazine i-au spus premierului Ilie Bolojan, la sfârșitul săptămânii trecute, că vor respecta orice decizie, chiar dacă nu își doresc această prelungire.

În încercarea de a reduce tensiunile din coaliție, președintele Nicușor Dan i-a convocat pe liderii partidelor guvernamentale la Palatul Cotroceni. Surse politice spun că el a venit cu soluții de compromis pentru fiecare tabără, ca să se deblocheze discuțiile.

Premierul Ilie Bolojan e dispus să accepte prelungirea plafonării adaosului la 17 produse de bază, deși aici are conflicte puternice cu PSD. Social-democrații chiar vor să ocolească Guvernul și să prelungească măsura direct prin Parlament.

Dan a propus PSD-ului să accepte ideea lui Bolojan de a da afară 13.000 de angajați din administrația locală. Tot el le-a propus celor de la USR să accepte amânarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, care ar urma să aibă loc abia în primăvara lui 2026.

Miercuri, 24 septembrie va fi o zi importantă pentru stabilitatea coaliției de guvernare. Curtea Constituțională a României (CCR) trebuie să ia o hotărâre asupra legii privind pensiile magistraților, parte din al doilea pachet de reforme. Dacă legea va fi respinsă, Guvernul Bolojan ar putea avea probleme serioase. Premierul Românie a spus deja că Executivul nu poate continua fără aprobarea acestui pachet.

În același timp, Camera Deputaților va discuta moțiunea simplă depusă de partidul politic AUR împotriva ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu de la USR. Chiar dacă adoptarea moțiunii pare puțin probabilă, tensiunile dintre PSD și ministru Mediului, Apelor și Pădurilor ar putea duce la voturi surpriză. Aceasta ar complica și mai mult situația unui Guvern deja sub presiune.