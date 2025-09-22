Silviu Predoiu a comentat că, în timp ce președintele Nicușor Dan afișează permanent un zâmbet larg, aproape artificial, premierul Ilie Bolojan preferă o atitudine opusă, părând mereu încruntat, iar Sorin Grindeanu încă oscilează între poziții, limitându-se la critici discrete, fără impact real.

Între timp, spunea el, cetățenii, ignorați de politicieni după încheierea alegerilor, se îndreaptă tot mai mult către AUR, partid creditat cu 41% în cel mai recent sondaj Avangarde – procent comparabil cu sprijinul cumulat al PSD, PNL și USR.

Predoiu a atras atenția că această orientare nu arată neapărat încredere în AUR, ci mai degrabă o sancțiune dată actualei coaliții de guvernare, oamenii transmițându-le că nu îi mai doresc, chiar dacă alternativa nu îi convinge. El a subliniat că problema reală nu e credința în promisiunile AUR, ci pierderea oricăror iluzii despre partidele tradiționale.

”În timp ce președintele Dan râde și zâmbește non-stop, ca într-o reclamă la pasta de dinți, premierul Bolojan a ales strategia opusă – stă încruntat de parcă ar încerca să rezolve un cub Rubik în minte. Între cei doi, Grindeanu încă nu s-a hotărât cum să pozeze, îngânând câte o critică în șoaptă, atât cât să bifeze rubrica, dar fără ca cineva să îl ia în serios.

Între timp, românii, complet ignorați de acești politicieni – că, de, alegerile s-au cam terminat – alunecă tot mai hotărât spre AUR: 41% dintre ei, potrivit celui mai recent sondaj Avangarde. Adică aproape la fel de mulți cât cei dispuși să mai dea o șansă PSD-ului, PNL-ului și USR-ului la un loc. Asta în ciuda faptului că Parchetul General a explicat că totul merge perfect în politica românească, iar nemulțumirile și criticile nu sunt reale, ci doar „iluzii” atent cultivate și promovate de trolii și boții Kremlinului. Opțiunea celor 41% dintre români pentru AUR nu reflectă neapărat încrederea acestora în partidul lui Simion, ci, mai degrabă, o palmă dată actualei coaliții de guvernământ, un mod de a le spune celor aflați la putere: „Nu vă mai vrem pe voi, chiar dacă alternativa nu ne inspiră.” Problema nu este că oamenii își fac iluzii despre AUR, ci că nu mai au iluzii despre PSD, PNL și USR. Vă propun să citim acest sondaj într-o altă cheie. Nu ca pe un verdict, ci ca pe un semnal de alarmă. Este limpede ce nu mai vrem, ce nu ne place. Dar dacă tot am învățat ceva din ultimele trei decenii, atunci ar trebui să fie asta: să nu ne grăbim să alegem doar din revoltă. Dacă, din dezamăgire, îi „tăiem de pe listă” pe PSD, PNL și USR, iar apoi, din furie, ne aruncăm în brațele AUR, riscăm să repetăm, pentru a nu știu câta oară, același scenariu toxic: alegem pe cineva nu pentru ceea ce reprezintă, ci doar pentru a le arăta celorlalți că nu îi mai vrem. Este un ciclu care ne ține captivi, care schimbă doar fețele, dar nu și direcția țării”, spune acesta.

În opinia lui, sondajul ar trebui privit nu ca o sentință, ci ca un semnal de alarmă: românii știu ce nu mai vor, însă riscă să aleagă din revoltă, repetând astfel un ciclu toxic în care schimbă doar chipurile, dar nu și direcția țării.

Predoiu a sugerat existența unei alte căi – aceea a unei alternative politice reale, bazate pe responsabilitate și competență. A amintit că PLAN (Partidul Liga Acțiunii Naționale) își propune să coaguleze cetățeni hotărâți, uniți de valori comune, fără să promită miracole, dar cu scopul de a arăta că politica poate fi mai mult decât o luptă pentru funcții.

El a conchis că adevărata alegere nu este între un rău cunoscut și unul necunoscut, ci între resemnare și implicare, îndemnându-i pe români să nu mai voteze doar împotriva cuiva, ci pentru o construcție autentică, avertizând că momentul acțiunii este acum, nu amânat pentru viitor.