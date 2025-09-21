Sergiu Mihalcea, fost candidat AUR pentru Senat și câștigător al alegerilor în județul Ilfov, dar care nu a mai intrat în Parlament din cauza redistribuirii, a decis să părăsească partidul și să renunțe la politică. El susține că principalul motiv este trădarea venită chiar din partea liderului AUR, George Simion.

Într-un mesaj public, Mihalcea spune că „m-a vândut pe mine și toți votanții AUR”, motiv pentru care se delimitează complet de partid și de președintele său.

„Anunț ieșirea din partidul A.U.R. și delimitarea totală față de dl. George Simion”, a declarat Mihalcea, explicând că decizia a fost determinată de mai multe motive majore.

Primul reproș adus este legat de faptul că, deși a câștigat prin vot direct locul de senator, a fost „sacrificat” de liderul AUR.

Mihalcea afirmă:

„Eu am câștigat, spre uimirea multora, locul de Senator, în Ilfov, prin votul masiv și neașteptat al oamenilor, la alegerile Parlamentare 2024. Cel care m-a vândut, pe mine și pe toți votanții AUR din Ilfov, a fost chiar George Simion. Așa a ajuns în Senat, candidata USR.”

Fostul candidat amintește că redistribuirea mandatelor este, în opinia lui, un mecanism abuziv care permite liderilor de partide să își impună propriile interese, evocând și opiniile lui Antonie Iorgovan, „părintele Constituției”. În loc ca George Simion să îi apere rezultatul, susține Mihalcea, acesta „a tăcut și m-a trădat”.

El adaugă că același comportament de indiferență l-a avut și atunci când presa l-a acuzat pe nedrept că ar fi „pro-rus”, deși el are, spune, „pregătire în totalitate NATO”.

Un alt punct dur din declarație vizează campania prezidențială din 2024, în care, potrivit lui Mihalcea, George Simion ar fi jucat rolul de „agent electoral” pentru Nicușor Dan.

„Dl. Nicușor Dan a avut în dl. George Simion cel mai puternic agent electoral”, acuză Mihalcea. El consideră că, din cauza „șantajului, a lipsei de capacitate politică sau a nebuniei falsului succes de unul singur”, candidatul pe care îl susținea AUR a pierdut alegerile. Concluzia lui Mihalcea este tranșantă: „În România nu a avut loc nicio lovitură de stat. În 2024, a avut loc o lovitură de teatru.”

Fostul membru AUR vorbește și despre orientarea greșită în care, spune el, este împins partidul. El consideră că imaginea creată în jurul lui Călin Georgescu și „pelta” despre lupta pentru libertate reprezintă „o panaramă” de care nu vrea să fie asociat.

„Sunt împotriva unui spectacol ridicol folosind credința și patriotismul!”, subliniază Mihalcea.

Totodată, critică modul în care AUR mimează opoziția, dând exemplul boicotului de la învestirea guvernului Bolojan, când George Simion le-a cerut parlamentarilor să părăsească sala. „Aceasta nu este atitudine de politician matur sau responsabil!”, spune el, catalogând gestul drept „circ pentru camerele de filmat”.

Un alt punct sensibil este legat de felul în care Simion s-ar fi raportat la cazul Charlie Kirk, personalitate americană controversată. Mihalcea avertizează că liderul AUR „impune României politica externă a unui stat străin prin declarații și atitudini extremiste”, ceea ce, afirmă el, este inacceptabil.

În încheiere, Mihalcea transmite mulțumiri celor din partid pe care îi apreciază pentru „caracter, intenții bune și pregătire profesională”. El precizează însă că alege să se retragă complet din politică pentru a rămâne „o voce echilibrată și liberă”.