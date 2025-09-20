George Simion a abordat tema instabilității politice din Franța și a subliniat că soarta poporului francez nu poate fi decisă de socialiștii care aspiră la putere.

Simion a criticat catalogarea partidelor de dreapta doar pentru a fi ridiculizate și eliminate de pe scena politică și a reafirmat sprijinul său pentru liderii francezi de dreapta în apărarea identității civilizației europene.

„Voi, în Franța, și poate de asta se răspândește această infecție socialistă, nici măcar nu ați avut ocazia să vedeți ce înseamnă comunismul. Noi, românii, bulgarii, polonezii, ungurii, am trăit și nu vrem să ne întoarcem acolo”, a transmis George Simion în cadrul evenimentului.

El a transmis că este gata să colaboreze cu dreapta franceză pentru viitorul civilizației europene și a evidențiat succesul partidelor de dreapta din alte țări europene precum Italia, Germania, Spania sau Marea Britanie.

„Din păcate, sunt oameni care folosesc etichetele pe care ni le-au pus pentru a anula alegerile, pentru interzicerea candidaților și pentru a păstra puterea. Sunt gata să lupt alături de dreapta franceză pentru viitorul civilizației noastre. Sunt sigur că veți restaura Franța și civilizația franceză și că veți câștiga următoarele alegeri franceze, la fel cum prietenii noștri din Italia, din Germania, din Spania, din Marea Britanie, care s-au trezit, vor câștiga următoarele alegeri pe care le vor avea. Pentru asta, trebuie să luptăm împreună”, a conchis Simion.

Evenimentul „The Right That Wins”, desfășurat pe 20 septembrie la Paris, a reunit alături de George Simion politicieni conservatori de marcă, printre care fostul premier polonez și actualul președinte al ECR, Mateusz Morawiecki, precum și europarlamentarii Marion Maréchal și Carlo Fidanza, vicepreședinți ai ECR Party.

Participarea lui Simion la conferință marchează continuarea implicării AUR și a liderilor săi în rețeaua europeană a partidelor de dreapta și eforturile de consolidare a alianțelor politice la nivel continental.

Anterior, George Simion a comentat situația trimiterii în judecată a lui Călin Georgescu, fost candidat la președinția României și câștigător al primului tur. Liderul AUR a susținut că procesul este o farsă fabricată de Guvern.

Totodată, a spus că în România funcționează un aparat uriaș de propagandă și că, în cazul lui Călin Georgescu, procesul ar fi lipsit de dovezi, lucru pe care, după spusele sale, orice student la drept l-ar putea observa. El a adăugat că prezumția de nevinovăție nu este aplicată în situația acestuia.

Mai mult, a avertizat că România nu mai trăiește într-o democrație, susținând că oricând ar putea fi înscenate accidente, închisori sau chiar asasinate împotriva celor care deranjează regimul prin opinii și crezuri politice diferite.