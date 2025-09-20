Un fost bancher de pe Wall Street, acum expert în călătorii, recomandă România ca destinație turistică.

Într-un articol publicat de Business Insider, Lee Abbamonte a ales cinci țări pe care le-ar recomanda înainte de orice vizită în Spania, Franța, Italia sau Grecia.

Cele cinci țări sunt România, Norvegia, Cehia, Polonia și Serbia.

Dacă sunteți american și intenționați să vizitați Europa în această vară, veți fi unul dintre milioanele de turiști americani care vor traversa oceanul, scrie Business Insider. Cu începutul verii aproape, mulți au rezervat deja călătorii către ceea ce bloggerul de călătorii Lee Abbamonte numește „Big Four” — Spania, Italia, Grecia și Franța.

Abbamonte, în vârstă de 45 de ani, este un călător experimentat. El a declarat pentru Business Insider că a fost inspirat să călătorească cât mai mult posibil după 11 septembrie, când mulți dintre colegii săi de la o firmă de pe Wall Street, deținută de gigantul serviciilor financiare Cantor Fitzgerald, au murit în timpul prăbușirii Turnurilor Gemene.

După 2001, Abbamonte a vizitat toate țările din lume, Polul Nord și Polul Sud, precum și toate statele din SUA.

Abbamonte a spus că metoda sa preferată de călătorie – călătoriile cu mașina – i-a permis să viziteze părți încântătoare ale Europei pe care turiștii americani obișnuiți le-ar putea rata complet.

„Ai propriul program”, a spus el. „Drumurile sunt bune, este ușor să conduci, o mașină de închiriat este relativ ieftină și ai libertate deplină.”

Una dintre regiunile preferate ale lui Abbamonte pentru a explora cu mașina este Europa de Est, care se luptă să atragă turiști internaționali din cauza războiului în curs dintre Rusia și Ucraina. În 2023, Comisia Europeană pentru Turism a raportat că, după ce izbucnirea COVID-19 a dus la oprirea turismului, țările cele mai apropiate de Rusia și Ucraina, în special cele din regiunea baltică, au fost cele mai lente în recuperarea nivelurilor de turism dinaintea pandemiei.

Cu toate acestea, există cinci țări europene care, potrivit lui Abbamonte, oferă mai puțini turiști și mai multe avantaje, inclusiv mâncare delicioasă, arhitectură frumoasă și peisaje uimitoare: România, Norvegia, Cehia, Polonia și Serbia.

Abbamonte recomandă doar o scurtă oprire în capitala României, București, înainte de a traversa regiuni „minunate” precum Transilvania, cunoscută pentru castelele sale legendare și satele și localitățile medievale cu străzi pavate cu pietre, precum Brașov.

„Este o țară minunată pentru călătorii cu mașina”, a spus el.

Mulți oameni nu realizează că România nu este o țară fără ieșire la mare, a adăugat Abbamonte, și că, de fapt, are o coastă incredibilă de-a lungul Mării Negre, cu orașe portuare uimitoare, precum Constanța, mai scriu jurnaliștii americani.